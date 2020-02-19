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Медики проверили состояние здоровья украинцев перед эвакуацией: что известно

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Медики проверили состояние здоровья украинцев перед эвакуацией: что известно

Эвакуация украинцев и иностранцев из Китая уже началась. Люди, которые прибыли в терминал аэропорта Уханя, уже прошли осмотр у китайских медиков.

Сейчас по состоянию на 16:25 (22:25 по Китаю) у украинцев и иностранцев не обнаружено повышенной температуры или других признаков респираторных заболеваний. Об этом пишет УНН со ссылкой на Посольство Украины в КНР.

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По словам дипломатов, если у кого зафиксируют повышение температуры или какие-то симптомы, то вместо Украины его переведут на карантин в китайскую больницу. Пока ни одного такого случая не подтверждено.

В Украине людей также несколько раз будут проверять медики.

"Когда гражданин Украины садится в арендованный нами автобус или автомобиль, ему измеряют температуру. После приезда в аэропорт при входе еще раз меряют, и потом еще один санитарный контроль. Затем уже будут мерить наши врачи. И делается медосмотр", – информируют в посольстве.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет Утром 20 февраля в 08:00. Несмотря на то, что ряд СМИ назвали город, куда якобы приземлится самолет, Минздрав еще не дало своего подтверждения.

По словам Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измерят температуру. Если же она будет выше 37,2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.

Что касается больницы – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Китай Здоровая жизнь
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