Медики рассказали о состоянии двух украинцев, зараженных коронавирусом

Стало известно, как чувствуют себя двое украинцев, 37-летняя женщина и 25-летний парень, которые заразились смертельным коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

С круизного лайнера, на котором украинцы были членами экипажа, они попали в различные японские больницы с коронавирусом. Как пишет издание УНН со ссылкой на консульский отдел посольства Украины в Японии, наши граждане чувствуют себя хорошо.

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Так, в медицинских учреждениях информируют, что у одного из украинцев хорошая динамика, что он имеет все шансы выйти из больницы здоровым уже на следующей неделе.

Мы сегодня посещали госпиталь, где один находится из наших граждан. Нам подтвердили, что состояние хорошее, и что на следующей неделе этот человек, возможно, уже выйдет", – говорится в сообщении.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Общее количество инфицированных – 60 062 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровел 5 542 человек.

Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавирус – Covid-2019.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.

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