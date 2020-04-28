Медики в Британии подозревают, что коронавирус у детей вызывает синдром Кавасаки

В Великобритании эксперты обратили внимание, что дети массово начали страдать от патологии, похожей на синдром Кавасаки. Медики подозревают, что болезнь может быть вызвана коронавирусом.

Об этом пишет издание The Telegraph. В Великобритании внезапно увеличилось количество детей, попавших в реанимацию с сыпью, почечной недостаточностью и проблемами с желудком.

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Дети имели симптомы, похожие на токсический шок и синдром Кавасаки.

Синдром Кавасаки – что это? Это редкое заболевание, которое ослабляет кровеносные сосуды и обычно поражает детей в возрасте до пяти лет. Синдром Кавасаки может привести к аневризме, сердечным приступам или сердечной недостаточности. Большинство детей изначально не имеют кашля или других респираторных проблем.

Профессор, главный медицинский советник правительства, Стивен Поуис попросил экспертов в срочном порядке проанализировать то, имеет ли ситуация связь с пандемией коронавируса.

Это очень редкая ситуация, но я думаю, что вполне вероятно, что это вызвано этим вирусом, по крайней мере, в некоторых случаях,

– сказал профессор.

Кроме того, детский врач в одной из лондонских больниц сообщил, что у некоторых детей появились "потемневшие суставы" по неизвестным причинам.

"Некоторые приходят с потемневшими косточками, что ненормально. Это предполагает некоторую форму васкулита – воспаление кровеносных сосудов. Вероятно, это какая-то форма аутоиммунной реакции или ишемической ответа, когда кровоснабжение ограничено", – объясняют медики.

Медики из других стран рассказывают о подобных случаях в своих больницах. Так, в Бергамо за последний месяц было зарегистрировано более 20 случаев тяжелого сосудистого воспаления у детей.

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