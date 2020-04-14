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Медики в Одессе жалуются, что священнослужители УПЦ МП мешают бороться с коронавирусом

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Коронавирус обнаружили у насельницы Теплодарского женского монастыря УПЦ МП в Одесской области / http://wiki-org.ru/wiki

Священнослужители УПЦ Московского патриархата мешают проводить санитарно-эпидемиологические расследования случаев заражения коронавирусом среди клира и верующих. Эпидемиологи постоянно сталкиваются с сокрытием или искажением информации.

"Резко эти люди (больные – 24 канал) "прекращают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и провести все необходимые противоэпидемические мероприятия", – рассказала на брифинге главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, сообщает "Думская".

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Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у насельницы Свято-Воскресенского Теплодарского женского монастыря УПЦ МП, что на Одесщине. Она работала в церковной лавке и регулярно контактировала с людьми. Представитель УПЦ МП Диодор не только открестился от лежащей в больнице женщины, но и оскорбил больную, заявив, что у нее "проблемы с головой".

Похожий случай произошел и в Подольске. Там заболели священник, служивший в местном соборе, и его теща. При этом церковное начальство сообщило эпидемиологам, что мужчина служил совсем в другом месте – где-то в Знаменке Ивановского района. Это очень усложнило установление круга лиц, контактировавших с носителем вируса.

Они все скрывают друг друга и от нас (что больны – 24 канал). Сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, он – сирота и у него никого нет,
– возмутилась главный врач.

По данным медиков, именно в храмах Московского патриархата зачастую нарушаются правила карантина, а некоторые священники даже призывают игнорировать их.


Объявление на дверях Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Балте на Одесщине / Фото "Думская"


Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Медицина УПЦ МП Религия Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Одессы Новости Украины Здоровье Лечение
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