Медики заметили смертельную опасность аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусом

Со стороны врачей из США и других стран прозвучали заявления о том, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут быть опасными для больных коронавирусной инфекцией.

Главный специалист Американской ассоциации легких Альберт Риццо отметил чрезвычайно высокий уровень смертности пациентов с коронавирусом, которые лечились с использованием аппаратов ИВЛ, передает The Associated Press.

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ИВЛ и высокая смертность

В Нью-Йорке статистика летальных случаев среди них достигла 80%.

В Великобритании смертность пациентов на аппаратах ИВЛ около 60%. В китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали COVID-19 провели исследование этой проблемы, и оно показало еще большую цифру – 86%.

Действительно ли ИВЛ убивает людей?

Врачи, которые сообщили об этом феномене, пока не могут дать четкого объяснения высоких показателей смертей. Они не исключают того, что ослабленные и поврежденные болезнью легкие пациентов просто не выдерживают давления, с которым аппараты искусственной вентиляции нагнетают кислород.

Медицинская вентиляция может усугубить травму легких,

– заметил специалист по респираторному лечению в клинике общего профиля в Торонто Эдди Фен.

Его поддержал врач скорой помощи Джозеф Хаббуш, работающий в больницах Манхэттена. Он заявил, что если медики могут обойтись без подключения пациента к вентиляции, то аппарат лучше не использовать.

Другой эксперт, врач-инфекционист Уильям Шаффнер из Университета Вандербильта, сообщил, что пациенты с коронавирусной инфекцией обычно находятся на ИВЛ гораздо дольше, чем люди с другими вирусными заболеваниями.

Так, больные бактериальной пневмонией могут быть на аппарате ИВЛ не дольше одного-двух дней. В ходе коронавирусной инфекции пациентов держат на них по 7, 10, даже 15 дней. Не исключено, что это тоже может быть опасным.

От редакции: высокая смертность может объясняться тем, что люди, которые нуждаются в ИВЛ, и так уже в очень тяжелом состоянии. Поэтому в этой ситуации рано говорить о причинно-следственной связи. Так же и утверждать, что ИВЛ вредит или делает хуже, нельзя, мы лишь привели мнения нескольких экспертов. Для окончательных результатов, которым можно будет доверять, нужны исследования.



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