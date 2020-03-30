Медиков будут учить онлайн лечить коронавирус

Минздрав запускает национальную онлайн-платформу, где врачи смогут консультироваться по COVID-19 с ведущими экспертами. Также медики могут обращаться на горячую линию.

Сейчас существует много онлайн-курсов для медиков по коронавирусу, сообщил на брифинге в Киеве главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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На днях мы ввели новый онлайн-курс для работников естреной медицинской помощи. Вы можете зайти на сайт Минздрава, Центра общественного здоровья. Есть курсы не только для экстренной медицинской помощи, но и для врачей-инфекционистов,

– рассказал Ляшко.

Также Министерство здравоохранения создало горячую линию, где врачи могут консультироваться со специалистами национального уровня. В каждой области определены ведущие специалисты, к которым можно обращаться: реаниматологи, анестезиологи и др.

Завершают в ведомстве и запуск дистанционной онлайн-платформы. на которой смогут рассматривать каждый отдельный случай с консультацией национального эксперта. А национальные эксперты будут сотрудничать с европейскими специалистами – прежде всего для консультирования тяжелых больных.

В Украине коронавирусом заболели 480 человек, 11 – умерли, еще 5 выздоровели.



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