Медперсонал в Киеве вышел на протест из-за низкой зарплаты во время эпидемии COVID-19

Медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района объявил бойкот из-за работы в условиях эпидемии коронавируса за заработную плату в размере 3-5 тысяч гривен.

Об этом пишет издание Hromadske. Врачей на протесте не было, в основном медсестры и санитарки. В приемной больницы сказали, что "уже все разошлись".

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На странице в фейсбуке "Жизнь Минского массива – Оболонский район" написали, что медицинские работники получили зарплаты за апрель на 30-40% меньше, чем до эпидемии. Однако медики рассчитывали на доплаты за работу с инфицированными коронавирусом.

Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры – 3-4 тысячи гривен, врачи – от 6 до 9 тысяч. Об этом говорится в расчетных листах за апрель 2020 года.

Кроме того, два отделения объявили об отказе работать в этих условиях и с низкой оплатой.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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