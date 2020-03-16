Медработникам, которые лечат больных коронавирусом, выплатят 200% надбавки к зарплате
Врачи, которые работают над тем, чтобы сдерживать распространение коронавируса будут получать надбавку к заработной плате.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий во время брифинга.
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Медиков дополнительно будут мотивировать и поощрять выплатами.
Михаил Радуцкий
“Дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали где-то до 200% будет выплачиваться надбавки медицинским работникам, которые работают с людьми заболевшими коронавирусом”.
Какие меры внедряет Украина, чтобы противодействовать коронавирусу
- 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.
- Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.
- 12 марта до 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин. Отменили учебу в школах, вузах и садиках, соревнования с болельщиками, концерты.
Правила, которые помогут не заболеть коронавирусом/Инфографика 24 Канала
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