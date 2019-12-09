Медреформа, которую нам обещали, уже невозможна, – Литовченко

Глава директората стратегического планирования и евроинтеграции в Министерстве здравоохранения Ирина Литовченко заявила о том, что той реформы, которую ждут люди, уже не будет.

Потерянный шанс на реформу можно будет вернуть лишь в том случае, если придет новый лидер, который не будет бояться брать на себя негатив и говорить правду, рассказала Ирина Литовченко во время интервью УП Жизнь.

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Ирина Литовченко "Изменения в здравоохранении всегда болезненны и вызывают много негатива. Должен быть лидер, который не будет бояться брать на себя этот негатив и не бояться говорить правду. Тогда рывок возможен. Нынешнее руководство хочет нравиться. А так не бывает".

По словам Литовченко, если с 1 апреля какие-то изменения действительно начнутся, то эти решения будут половинчатыми. Например, законтрактируют абсолютно все больницы, что значит – не появятся дополнительные ресурсы на то, чтобы поднять хорошим врачам заработную плату.

В одном из видеообращений Владимир Зеленский рассказал, что Зоряна Скалецкая пообещала с 1 апреля сделать все медицинские услуги бесплатными. Но реформа совсем не об этом, а о том, что государство четко скажет, что оплачено из налогов граждан, а за что надо доплатить.

Соответственно, что пациенты, которые будут приходить в больницу, не будут знать, какие услуги предоставляются бесплатно, а какие – нет.

Ирина Литовченко "Непонимание президента, премьера и людей, что их ждет в конце концов вызовет огромное разочарование".

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