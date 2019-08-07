Новый этап медицинской реформы: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

Трансформация системы здравоохранения – это не только первичное звено, изменения в котором мы уже сейчас наблюдаем. Второй ее этап – нововведения в больницах и поликлиниках, которые состоятся в 2020 году. Третий – введение лицензирования врачей, что называют признаком повышения качества предоставления медицинских услуг. Какие же изменения стоит ждать – в материале 24 канала.

Медицинские учреждения всех уровней перейдут на новую модель финансирования НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины). А пациенты будут иметь четкое понимание, какие медицинские услуги они могут получить бесплатно по программе медицинских гарантий. Изменения ждут и "вторичку" и экстренную помощь.

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Профессиональное лицензирование врачей

Лицензия – это признание государства, что медик может заниматься своей профессией. Это обеспечивает прежде всего защиту для лицензированных врачей: их нельзя просто уволить, не предоставлять им работу и прочее. Ульяна Супрун рассказала, что представители Минздрава завершили тур по стране и общались с более тысячей медиков, чтобы создать оптимальный вариант того, как именно это будет выглядеть.

Преимущества для пациентов: возможность подавать жалобы против врачей, работой которых они недовольны, в лицензионный совет. Их будут рассматривать и/или штрафовать медиков или требовать дополнительное обучение, или даже отнимать у них лицензию.

Преимущество для государства: это – единственный способ узнать, какие есть врачи, где они работают и чем занимаются, для того чтобы понимать, например, каких специальностей не хватает. Нынешний реестр медицинских работников – очень устаревший и много внесенных в него людей уже не работают врачами или занимают три-четыре должности одновременно.

Медицинские учреждения перейдут на новую модель финансирования

Также будут иметь договор с НСЗУ. В рамках программы медицинских гарантий, услуги будут оплачиваться НСЗУ по прямым договорам с этими медучреждениями. Больницы станут неприбыльными предприятиями (по Хозяйственному кодексу Украины). То есть там смогут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, составлять финансовый план, формировать зарплату медицинских работников и тому подобное.

Больницы, которые не реорганизуются и не заключат договор с НСЗУ, не смогут получать финансирование из госбюджета и будут вынуждены искать другие его источники.



Сколько медицинских учреждений уже получили статус некоммерческих коммунальных предприятий

Заработает программа медицинских гарантий

В нее войдут медицинские услуги по 6 направлениям: первичная помощь, специализированная амбулаторная помощь, специализированная стационарная помощь, экстренная помощь, паллиативная помощь, реабилитация.

Больницы будут предоставлять услуги по модели оплаты "деньги ходят за пациентом". На первичном звене полностью перейти на такую модель удалось за один год. Для специализированной помощи это не будет так быстро – в Минздраве прогнозируют переход за два-три года.

Для пациентов система несложная: специализированные услуги разделяются на две части – экстренные и плановые. Стоимость первых полностью покрывает НСЗУ (они входят в программу медицинских гарантий). Экстренная помощь оказывается независимо от того, есть ли у вас декларация с семейным врачом.

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Что касается плановых медицинских услуг, здесь существует несколько важных правил, чтобы НСЗУ их оплатила:

Направления обязательны. Их можно будет получить у семейного врача, а если нужно дополнительно – у врача-специалиста. Соответственно, необходимым является декларация с семейным врачом. Пациент сам выбирает больницу и специалиста, у которого хочет получить услугу. Важно обращать внимание, есть ли в этом заведении знак НСЗУ (и какой список услуг ею покрывается) – это означает, что там работает программа медицинских гарантий. Запись на прием онлайн. Получение услуги в указанное время и у конкретного врача.



Переход на модель займет 2-3 года

Если услугу оказали некачественно или требуют оплату, есть обратная связь НСЗУ (номер "горячей линии": 16-77).

Стоит отметить, что в программу медицинских гарантий будут входить не все услуги. Медицинские учреждения будут иметь совершенно легальное право взимать оплату за некоторые из них. Прежде всего, это то, что не касается оказания медпомощи: улучшенный сервис, улучшенная палата, питание и все, что не связано с самим лечением.

Также в программу не входят услуги, получение которых не является критически необходимым. Например, стоматология (кроме детской и кроме ургентной). Полный и уточненный список таких услуг НСЗУ пока не обнародовала.

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Закупка лекарств

Что касается лекарств, здесь существует две главные вещи:

Все медикаменты, которые необходимы для услуги, что оплачивается НСЗУ и предоставляется согласно национальному списку лекарственных средств, входят в оплату услуги и пациент получает их обязательно. Бежать в аптеку и покупать все самостоятельно больше не нужно. Бывают ситуации, когда стоимость услуги гораздо ниже, чем цена препарата. Например, при лечении онкологических заболеваний. Здесь действуют программы централизованных закупок таких медикаментов через международные организации. Лекарства доставляют в медучреждения и они так же являются частью услуги, которая предоставляется.

Другие нововведения

На первичном звене полностью введут электронные направления к врачам и е-больничные. Также обещают внедрение е-рецептов, е-справок и тому подобное.

Ожидается также, что с 2020 года в единое медицинское пространство войдут заведения, которые считаются клиниками "для избранных". Речь идет о "Феофании" (Киев) и учреждениях Академии медицинских наук – теперь здесь смогут лечиться все желающие. Кроме того, договоры с НСЗУ будут подписывать частные клиники.

Программа "Бесплатная диагностика" является частью программы медицинских гарантий и должна была стартовать в 2019 году. Однако пилотный проект запущен не был. В Минздраве это объяснили тем, что как заведениям, так и НСЗУ нужно сделать дополнительные действия для этого. Поэтому эти услуги будут оказываться в рамках общих медицинских гарантий с 1 января 2020 года.

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"Задача" для новой власти

Следующий парламент должен будет принять закон о государственном бюджете, в котором будет предусмотрено государственное финансирование для того, чтобы обязательства, которые перед пациентами возьмет НСЗУ, могли быть выполнены. Соответствующий проект не надо делать с нуля – его уже обработали Минздрав и Минфин.

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Параллельно местные власти, владельцы больниц и сами больницы тоже должны сделать "домашнюю работу" – прежде всего нужно завершить реорганизацию медицинских учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия для того, чтобы заведение могло заключить договор с НСЗУ. Также нужно достаточно компьютеризировать свои медицинские заведения, чтобы так же заключать договор и отчитываться о предоставленных медицинских услугах. Именно власть на местах отвечает за ремонт больниц, наличие там необходимого оборудования и оплату коммунальных услуг.

Кроме того, по словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, на следующем правительстве и парламенте лежит задача защиты вещей, которые уже заработали и заложены в дизайне системы:

Отделение финансирования медицинских услуг от политиков и от политики. НСЗУ, экспертный и независимый орган, напрямую оплачивает медицинским учреждениям услуги. Фактически это происходит в автоматическом режиме онлайн. Между деньгами и медицинским учреждением, которое их предоставляет, нет ни одного чиновника. Прозрачность, которую обеспечивает электронная система здравоохранения. В первичном звене сейчас можем увидеть судьбу каждой гривни, которую заплатили налогоплательщики. Все это должно быть публично и ни в коем случае не перенесено на бумагу и в кабинеты.

Ковтонюк добавил: если эти принципы будут сохранены, нет оснований, почему бы в следующем году мы не увидели новые успехи в медицине на уровне больниц и специализированных услуг.