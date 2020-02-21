Медреформа в Украине: что изменится для пациентов

Второй этап медицинской реформы должен начаться 1 апреля 2020 года. По состоянию на 21 февраля, 1373 больницы в Украине подали предложения на медицинские пакеты. Что именно эта программа изменит для пациентов – читайте дальше.

Сначала председатель НСЗУ Оксана Мовчан рассказала, что 50% украинцев сообщили о неспособности оплатить медицинские услуги, ведь лечение является дорогостоящим. Следовательно Программа медицинских гарантий поможет оплатить лечение многих заболеваний и снизить уровень смертности, в частности от инсульта и онкологических болезней.

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О том, как Программа медицинских гарантий будет выглядеть в глазах пациента пояснила директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Татьяна Бойко на брифинге.

На следующем кадре показаны все медицинские учреждения в Украине, которые начали второй этап реформы. Они все раскрашены в соответствии с количеством медицинских пакетов, на которые подались. Каждая из этих больниц, в соответствии с теми требованиями, которым она отвечает, может податься на определенное количество пакетов.

Всего пакетов медицинских услуг 27. Один – первичная медицинская помощь, 26 из них – высокоспециализированная помощь.



Карта заведений, подавших предложения на группы услуг / НЗСУ

Медреформа: для пациентов существуют два обязательных условия

Для того, чтобы воспользоваться возможностями Программы медицинских гарантий, пациенты должны заключить декларацию со своим семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Для следующего уровня этапа реформы будет важно электронное направление, которое может оказать семейный врач. Без электронного направления можно обращаться только к гинекологу, стоматологу, наркологу и психиатру.

Правом пациента остается свободно выбирать семейного врача, а также впоследствии с электронным направлением свободно выбирать, в какой больнице это направление акцептовать. Главное, чтобы эта больница имела контракт с НСЗУ.

Что получает пациент ?

На брифинге предложили рассмотреть пример 65-летней Валентины Ивановны, которая подписала декларацию с участковым терапевтом и пользуется программой "Доступные лекарства". Благодаря этой программе она экономит до 10% своего дохода в месяц. А в случае, если случится любая из самых распространенных болезней, программа медицинских гарантий гарантирует бесплатные медицинские услуги.

Так, в случае инфаркта государство выделит на лечение около 16 000 гривен, бронхита – 5 207 гривен и тому подобное. То есть, представим, если у человека в 65-летнем возрасте будут диагностированы следующие болезни, что на фото, тогда государство оплатит более 72 тысячи гривен.

Пример того, сколько государство может выплатить на лечение украинца / НСЗУ

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