Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth

Три года назад правительством Украины было принято решение о построении электронной системы здравоохранения eHealth. За это время медицинское сообщество и пациенты начали жить в новой реальности. Но если сравнивать украинскую систему eHealth с другими странами, то где мы сейчас находимся?

Система eHealth – не новая идея в мире. В Великобритании она существует уже более 20 лет, в Эстонии – 10-12. США, Польша, Словения, Чехия и другие страны мира – также диджитализируют получение и предоставление медицинских услуг. Западный опыт удостоверяет эффективность подобных разработок.

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Внедрение системы eHealth в каждой стране зависит от двух ключевых параметров:

уровня развития информационно-коммуникационных технологий;

руководства, нормативной и законодательной базы, стандартов и человеческих ресурсов.

Все эти факторы формируют возможность перехода медицины на новый уровень. Например, в Эстонии очень хорошо развита система eHealth. Население Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, в Украине – 42 миллиона. Кроме разного количества зарегистрированных пациентов в системе, есть различия и в подходах к административным процессам.



eHealth быстро развивается

Сейчас в украинской системе eHealth зарегистрировано более 28 миллионов пациентов, 1885 медицинских учреждений, 1221 аптека, 25229 врачей, 11877 фармацевтов и 23 оператора МИС (медицинская информационная система). Это масштабный результат.

Управляющий партнер компании EdenLab (компании IT-разработчика системы eHealth) Марина Квашнина “Конечно, мы использовали и используем опыт других стран. В частности, одним из консультантов украинского Минздрава выступил Ежи Миллер, который отвечал за построение службы здоровья в Польше. Нами активно изучался и использовался опыт Великобритании. Относительно самой украинской системы eHealth и ее архитектуры – мы строим ее, учитывая специфику и задачи нашей системы здравоохранения”.

Своим опытом наши разработчики охотно делятся. Ведь украинская система eHealth работает по принципу opensource (доступность и открытость).

Так, на конференции в Амстердаме, где представители десятков стран демонстрировали свои наработки в сфере здравоохранения, отдельно отметили и успехи украинских разработчиков eHealth. В той же Польше, которая во многом является большим примером, не смогли построить единую систему управления закупкой медицинских услуг.

В украинской национальной системе этот функционал закладывался с самого начала: на уровне первичного звена – на основе подписанных с семейными врачами деклараций, на специализированном уровне – на основе данных о предоставленные сервисы (операции, роды и прочее).

Также в украинской eHealth обезличены (псевдонимизированы) медицинские данные, что повышает безопасность системы и соответствует европейским правилам GDPR. Кроме того, европейские эксперты ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) признали украинский кейс eHealth одним из наиболее перспективных в формате частно-государственного партнерства.

Что же удалось реализовать в построении украинской системы eHealth и в чем ее уникальность, разберемся ниже.

ТОП-5 прорывов украинской eHealth

1. Рекордно короткое время построения

Уникальность украинской eHealth в том, что она была построена за рекордно короткое время. С нуля. Уже сегодня, через три года со старта работ, пациенты пользуются услугами семейных врачей, представители бизнеса имеют возможность работать в связке с государством, врачи по-новому оценивают свою работу.

Одновременно Министерство здравоохранения имеет возможность анализировать данные, хранящиеся в системе eHealth, и на основе них принимать важные решения в сфере здравоохранения.



В eHealth используют ведущие технологии

Объем данных, которые сейчас хранятся в электронной системе охраны здоровья Украины, достигает 10 ТБ. Это колоссальное количество информации, которую можно использовать для наблюдения за состоянием здоровья населения (publichealthsurvaillance), прогнозирования закупок медицинских препаратов, вакцин и т. п. не на основе сомнительных статистических отчетов, а реальных данных.

Если говорить о западных странах, то их системы eHealth выстраивались десятилетиями.

Управляющий партнер компании EdenLab (компании IT-разработчика системы eHealth) Марина Квашнина “Украина оказалась в уникальной ситуации. У нас вообще ничего не было, поэтому нам ничего не надо было ремонтировать. Тогда как многие страны этот путь проходили последние десятилетия. То есть, у них была огромное legacy (наследство, – ред.), когда тебе приходится работать с большим количеством контрагентов, системами, что-то ремонтировать, что-то достраивать. Нам выпал уникальный шанс, мы взяли все лучшее из последних разработок и достижений, которые есть в мире сегодня".

2. Самый быстрый в мире запуск электронных рецептов

В начале этого года стартовал "электронный рецепт" для национальной программы "Доступные лекарства" (обеспечивает выдачу бесплатных лекарств). Запуск электронных рецептов в Украине вышел самым быстрым в мире, благодаря эффективной административной работе и качественной IT-разработке.

Экс-глава НСЗУ Олег Петренко “Благодаря электронным инструментам, программа стала более удобной для пациентов, ведь они могут погасить е-рецепт в любой аптеке, которая заключила договор с НСЗУ, а не только в той, которая привязана к месту проживания. Мы знаем, что 26% всех выписанных электронных рецептов погашаются в течение часа. А это говорит о том, что человеку достаточно всего лишь часа, чтобы посетить своего врача, получить е-рецепт и потом – "Доступные лекарства".

Процесс использования электронного рецепта максимально прост: после того, как его выписывает врач, пациент получает на мобильный телефон номер е-рецепта и код подтверждения. Далее нужно прийти в аптеку, участвующую в программе "Доступные лекарства", назвать этот номер и код и получить бесплатно (или с небольшой доплатой) препарат.

Сейчас, по данным НСЗУ, выписано более 5 миллионов электронных рецептов. Следующим этапом будет возможность врачам выписать любой препарат в электронной форме. По словам экспертов, когда это будет реализовано, мы отойдем от практики, когда любую бумажку можно купить у врача. Теперь система не позволит этого сделать.

Кроме того, рецепты будут выписываться на действующее вещество, без указания названия и фирмы-производителя препарата. Это исключит возможность того, что врач прописывает лекарства той фирмы, с которой сотрудничает.



eHealth делает медицину более доступной

3. Эффективная открытая архитектура

Украинская система eHealth имеет двухуровневую открытую архитектуру, в которой центральный уровень выполняет функцию хаба для хранения, обработки и обмена информацией. Системы периферийного уровня (медицинские, аптечные, лабораторные информационные системы и т. п.) взаимодействуют с центральным компонентом через API (программный интерфейс приложения).

Открытая архитектура – что это? Архитектура программного обеспечения, на которую опубликованы спецификации, что позволяет другим производителям легко разрабатывать дополнения.

EHealth является центральной частью экосистемы, вокруг нее находится большое количество коммерческих компаний. Центральный компонент eHealth не взаимодействует с пациентом напрямую, это делают Меси, которые работают с больницами, аптеками и так далее.

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Любой производитель программного обеспечения для медицинских учреждений может интегрироваться с eHealth и предоставить удобный интерфейс для своих пользователей. Руководители клиник могут в любой момент изменить поставщика МIС, поскольку все данные хранятся в eHealth. Собственниками данных являются сами пользователи. Они авторизуют поставщика МIС, через которого хотят работать с eHealth.

Все желающие компании, в частности, МIС, могут заходить на открытый портал, видеть код и всю информацию по системе. Исходя из этого, они могут создавать свои разработки, продукты, предложения и участвовать в открытых тендерах.

4. Самая большая система на FHIR-протоколе

В украинской системе eHealth используется новейший стандарт обмена медицинской информацией FHIR (англ. Fast Health care Interoperability Resources – ресурсы быстрого взаимодействия в сфере охраны здоровья).

FHIR API рекомендован в США для доступа к публичной медицинской информации. Стандарт FHIR применяют такие гиганты, как Google и Apple.

В момент, когда мы начинали, применение этого стандарта было достаточно рискованным, очень инновационным. А на сегодня – это стандарт отрасли. Следовательно, наш выбор был правильным. Переход на этот стандарт оказался настолько стремительным, что уже сейчас – по сути, третий год – крупнейшие компании мира, среди них и Amazon, работают на FHIR. И так получилось, что украинская eHealth-платформа – среди ключевых новаторов и интеграторов этого стандарта,

– рассказал Станислав Островский, один из руководителей EdenLab.

Суть этого стандарта в следующем: медицинские данные на основе международных кодов хранятся таким образом, чтобы любая больница в любой точке мира могла понять результаты обследования, проведенного любым врачом.

Это означает, что если вы со своей карточкой от врача Нестеренко попадете к врачу Джонатану, он совершенно точно поймет, что имел в виду врач Нестеренко. Это и есть стандарт передачи, обработки и хранения медицинских данных.

К примеру, вы приходите к врачу и говорите: "У меня третий день насморк, он зеленого цвета". Сказанное вами будет разложено на кирпичики: "насморк", "зеленый цвет", "три дня подряд". И если вы в следующий раз куда-то обратитесь, то этот или другой врач четко увидит вашу историю болезни, поскольку определенным симптомам соответствуют специальные коды. Когда через пять лет вся эта "аналитика" соберется, то по запросу "насморк" вы получите абсолютно всю историю всех ваших сопутствующих болезней, точно так, как это происходило, скажем, с давлением. И с этим можно будет работать, например, прогнозировать гипертонический криз.

Управляющий партнер компании EdenLab (компании IT-разработчика системы eHealth) Марина Квашнина “Прежде всего это дает полноту данных по медицине. Во-вторых – интероперабельность, когда все врачи в состоянии прочитать историю болезни на любом языке. И третье, что алгоритмы могут без врачей (пока дополнительно к врачам) ставить диагнозы и давать прогнозы относительно изменения вашего здоровья – это то, что сейчас происходит в медицине”.

5. Самые быстрые темпы подписания деклараций

Темпы наполнения и освоения украинской системы e-Health были рекордными. В частности, насколько быстрого подписания деклараций не было ни у кого.

Право выбора врача первичной помощи было открыто в апреле 2018 года. С января 2019 года все врачи имеют техническую возможность заключать декларации оптимального количества: семейный врач – 1800, терапевт – 2000, педиатр – 900. Сейчас 28 миллионов украинцев уже воспользовались этой возможностью.

Пациент в Украине имеет право на бесплатную консультацию со своим врачом в клинике по записи, может общаться с ним по телефону. В то же время, врач не может вносить данные в электронную систему без ведома пациента, а медицинские учреждения – заставлять людей подписывать декларации с участковыми.

"Право свободного выбора врача является основополагающим в кампании "Врач для каждой семьи". Оно закреплено в "Порядке выбора врача, который оказывает первичную медицинскую помощь", утвержденном приказом Министерства здравоохранения № 503 от 19.03.2018 года", – говорится в сообщении Минздрава.

Сегодня есть возможность выбрать врача первичного звена. Узкие специалисты – лор, кардиолог, офтальмолог, невропатолог и другие – это уже вторичное звено, там реформа начнется в ближайшее время.

Так, Украина не первая страна, которая стала на путь диджитализации медицины. Мировой рынок eHealth в 2018 году аналитики оценивают в 47,6 миллиарда долларов, а в 2023 году, по прогнозам, он достигнет отметки от 132 до 308 миллиардов долларов. Странами-лидерами, где система электронной медицины уже работает давно и успешно, являются США, Германия и Великобритания. Но и там есть свои трудности.

Сейчас без IT-составляющей сложно построить эффективную систему. IT-компании, участвующие в разработке украинской eHealth, справляются очень хорошо, как по эффективности, так и по времени. Но построение настолько глобальной системы – это задача на многие годы вперед. Нужно время, чтобы многомиллионная страна почувствовала преимущества диджитал-медицины. Но Украина уже чувствует. И это только начало.

Автор: Татьяна Василенко

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