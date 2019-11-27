Медреформе быть: правительство одобрило старт второй волны
Кабинет министров Украины одобрил старт второй волны медицинской реформы, запланированный с апреля 2020 года.
Сообщение об одобрении второго этапа трансформации системы здравоохранения появилось на Правительственном портале.
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Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.
Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины.
С 1 апреля программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи.
Также согласно решению Правительства, с 1 января 2020 года продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для оказания первичной медицинской помощи.
Гончарук напомнил, что договоры о медицинском обслуживании населения медицинские учреждения заключают с Национальной службой здоровья Украины. Для этого они должны превратиться в коммунальные некоммерческие предприятия, поставить компьютеры и информационную медицинскую систему для подключения к национальной системе электронного здравоохранения eHealth.
Правительство также приняло решение о введение госпитальных округов для того, чтобы пациенты имели доступ к качественной и эффективной сети медицинских учреждений.
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