Медреформе быть: правительство одобрило старт второй волны

Кабинет министров Украины одобрил старт второй волны медицинской реформы, запланированный с апреля 2020 года.

Сообщение об одобрении второго этапа трансформации системы здравоохранения появилось на Правительственном портале.

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Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины.

Алексей Гончарук “Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом". Человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно. Врач, который обслуживает много пациентов, получает достойную зарплату. Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена”.

С 1 апреля программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи.

Также согласно решению Правительства, с 1 января 2020 года продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для оказания первичной медицинской помощи.

Гончарук напомнил, что договоры о медицинском обслуживании населения медицинские учреждения заключают с Национальной службой здоровья Украины. Для этого они должны превратиться в коммунальные некоммерческие предприятия, поставить компьютеры и информационную медицинскую систему для подключения к национальной системе электронного здравоохранения eHealth.

Правительство также приняло решение о введение госпитальных округов для того, чтобы пациенты имели доступ к качественной и эффективной сети медицинских учреждений.