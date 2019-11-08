Механизм икоты: почему возникает и когда говорит о проблемах

Все мы сталкивались с такой проблемой, как икота. Причины икоты разные: она может возникнуть от употребления газированных напитков или от переедания и исчезнуть так же внезапно, как появится. Однако, если икота длится долго, или появляется систематически – нужно идти к врачу.

Почему мы икаем и как процесс икоты запускается, рассказала врач-невролог Людмила Пидкуймуха.

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Что такое икота Икота – это внезапное и непроизвольное сокращение мышц диафрагмы. Одновременно с этим происходит сокращение межреберных мышц и закрытие голосовой щели, которое и создает характерный звук.

Механизм икоты запускается рефлекторной дугой и происходит в следующем порядке:

Раздражитель → эфферентные (воспринимающие) волокна → (блуждающий нерв, симпатические волокна) → головной мозг (центральное звено) → диафрагмальный нерв, который и вызывает сокращение мышц.

Любые факторы, влияющие на рефлекторную дугу в любой точке могут вызвать икоту.

Икота бывает физиологической (кратковременной) и хронической.

Физиологическая икота (до 48 ч) обычно возникает вследствии растяжения и (или) раздражение желудка, может провоцироваться перееданием, употреблением газированных напитков, холодной пищей.

Хроническая икота (более 48 ч) может иметь различные причины.

Когда икота становится опасной

Икота не является самостоятельным заболеванием, но может свидетельствовать о болезни. В частности, хроническая икота может иметь причины центрального происхождения.

Когда мы говорим о причинах центрального происхождения, следует понимать, что речь идет о наличии опухоли, инсультах, травмах головного мозга.

Нецентральные причины:

Заболевания средостения (инфаркт, лимфаденопатия);

Заболевания верхней части живота (кишечная непроходимость, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, поддиафрагмальный абсцесс, карцинома желудка);

Токсические и метаболические причины: алкоголь, электролитные нарушения;

Медикаменты (противопаркинсонические лекарства, глюкокортикоиды, психотропные, анестетики);

Другие причины (психиатрические).

При хронической икоте рекомендуется собрать тщательный анамнез и пройти комплекс обследований для установления причины (рентгенография, лабораторное обследование, МРТ головного мозга при направлении специалиста).



Кусочек лимона может помочь избавиться от икоты

Рекомендуемые международные установки при физиологической икоте

Рекомендации указаны на сайте Минздрава:

– Дыхание в бумажный пакет;

– Полная ложка мелкого сухого сахара;

– Питье с противоположного края стакана;

– Полоскание ледяной водой.

С хронической икотой лечение серьезнее и только по назначению врача и после установления причины:

Можно использовать антиконвульсанты, или миорелаксанты.

В редких случаях – специалисты могут применить френэктомию (перерезание диафрагмального нерва).