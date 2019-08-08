Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни

В 2019 году отмечается рост заболеваемости острыми менингитами. Заболевание передается от одного человека к другому через бактерии и вирусы, которые являются возбудителями менингита.

При несвоевременной помощи может наступить летальный случай. Что такое менингит, как распознать симптомы и как лечить заболевание – читайте далее.

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Менингит – что это? Это воспаление мягкой мозговой оболочки, покрывающей головной и спинной мозг человека. Если вовремя выявить недуг, то его лечение пройдет относительно быстро и без последствий. Однако, если же лечение запустить, то это может иметь даже летальный исход.

Разновидности менингита

Менингококковый менингит

В первые дни заражения у больных появляется геморрагическая сыпь, озноб и лихорадка. В то же время в крови происходят острые воспалительные изменения. Если не приступить к лечению вовремя, то смертность при этом менингите составляет 50%.

Пневмококковый менингит

В большинстве случаев такой менингит провоцирует перенесенная пневмония или синусит (воспаление слизистой оболочки возле носовых воздушных пазух). В этом случае менингита симптомы проявляются позднее. Даже если болезнь обнаружить вовремя, она очень быстро прогрессирует. Могут появиться судороги и нарушения сознания. Даже если лечение начать вовремя, смертность составляет 15 – 25%.

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Менингит, который вызвала гемофильная палочка

Этим менингитом чаще всего болеют дети до года. Почти сразу у младенцев появляется лихорадка, а также возможно частое срыгивание или рвота.

Вирусный менингит

Чаще всего первые симптомы напоминают грипп и только через несколько дней появляются некоторые признаки менингита. Больные плохо себя чувствуют, имеют сильную головную боль, однако другие серьезные симптомы менингита, как потеря сознания, не проявляются.

Туберкулезный менингит

Болезнь начинается с лихорадки, через несколько дней начинается рвота и сильная головная боль. Через 2 недели после заражения болезнь поражает мозг. Смертность при этой болезни составляет от 15 до 25%.

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Менингит у детей

Дети до 5 лет – это самая большая группа риска заразиться менингитом. Именно в этом возрасте эта болезнь имеет особенно серьезную опасность, серьезны и ослажнения от менингита.



Один из симптомов – высокая температура

Тяжелая форма детского менингита развивается при инфицировании стрептококковой агалактией. Заразиться этим микроорганизмом ребенок может при рождении от матери. В этом случае болезнь протекает молниеносно и вызывает серьезные последствия, даже смерть ребенка.

Среди детей в возрасте от 1 до 5 лет наиболее распространенным является вирусный менингит. Обычно он имеет не такие серьезные последствия.

Бактериальный менингит, вызванный менингококком, пневмококком и гемофильной палочкой, протекает у детей значительно труднее, поэтому для защиты медики рекомендуют делать вакцинацию.

Симптомы менингита у детей

Общие симптомы менингита характеризуются повышением температуры, ознобом, тахикардией, плохим аппетитом. Поэтому часто родители могут спутать эту болезнь с простудой или гриппом.

При этом существуют некоторые симптомы, которые должны стать тревожным звонком для родителей, чтобы немедленно обратиться к врачу.

Сильная головная боль

Боль распространяется по всей голове, при этом приступы боли очень сильные. От этого дети начинают плакать или даже кричать.

Высыпание

Сразу с первых дней заболевания на теле у ребенка возникают мелкие темно-вишневые крапинки при легкой форме менингита, а при тяжелой могут появиться даже большие пятна или синяки.

Спутанность сознания и эпилептические припадки

Постоянная рвота

Повышение чувствительности

Глаза начинают болезненно реагировать на свет, ребенок тяжело реагирует на громкие звуки или даже прикосновения.

Симптом Кернига

Чтобы определить этот симптом, родителям надо положить ребенка на спину и согнуть ногу в тазобедренном и коленном суставе. Далее следует попробовать разогнуть только в колене. При менингите нога у ребенка полностью не разогнется и появится резкая боль в пояснице.



Как определить симптом Кернига

Лечение менингита у детей

Даже если есть только подозрение менингита, ребенка сразу госпитализируют в инфекционный стационар. Во время острого периода детям назначается постельный режим, максимальный покой, диета.

Кроме того, в соответствии с формой болезни детям назначают антибактериальные препараты. Продолжительность антибиотикотерапии при менингите составляет не менее 10-14 дней.

При вирусном менингите проводят противовирусную терапию. Если происходит тяжелое течение заболевания, то ребенку необходима респираторная поддержка.

После того, как ребенок выздоровел, он еще некоторое время находится на контроле педиатра, инфекциониста и невролога.

Менингит у взрослых: симптомы и лечение

Многие считают менингит детской болезнью. Какая-то доля правды в этом есть – по статистике от воспаления мозга в 90% случаев страдают именно дети. При этом взрослые в 9 из 10 случаев являются лишь носителями этого заболевания, симптомы появляются редко.

Как правило, в организме взрослого человека бактерии, провоцирующие менингит, вызывают тонзиллит или ангину. Однако, в отдельных случаях инфекция может дойти и до мозга, провоцируя воспаление. У взрослого менингит чаще всего может возникнуть как осложнение гайморита, туберкулеза и др.

Симптомы у взрослого такие же, как и у детей – сильная головная боль, сыпь, рвота и повышенная чувствительность.



Симптом менингита – сыпь

Лечение тоже происходит только в больничных условиях. Взрослому выписывают антибактериальные препараты. Как правило, все препараты вводят внутривенно или в спинномозговой канал – если болезнь угрожает жизни пациента. Длительность терапии составляет неделю или больше.

Менингит почти всегда сопровождается сильной интоксикацией организма, поэтому во время лечения выводят токсины. Для этого больному вводят физиологический раствор через капельницу или уколы.

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