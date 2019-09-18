Менингококковая инфекция: симптомы, диагностика, вакцинация

18 сентября во Львове от менингококковой инфекции умер двухлетний мальчик. Здоровье 24 решило разобраться, что это за болезнь, какие симптомы менингококковой инфекции, диагностика, есть ли вакцина.

Менингококковая инфекция: что это такое

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Для начала выясним, что это за такое страшное словосочетание. Эти жуткие слова являются названием не менее страшной болезни. Менингококковая инфекция – острое инфекционное антропонозное заболевание, вызываемое менингококком (N. meningitidis).

Характеризуется болезнь полиморфизмом клинических симптомов:

– носительство;

– назофарингит;

– генерализованные формы (гнойный менингит, менингоэнцефалит и менингококцемия)

Страшно, что передается эта болезнь воздушно-капельным путем. Преимущественно со слизью при чихании или кашле, во время разговора с больным или носителем болезни, во время поцелуя. Заметим, что менингококк во внешней среде очень неустойчив, поэтому передается при длительном общении, в основном на расстоянии до полуметра. Также более опасен вирус в закрытых помещениях.

Часто переносчиками болезни являются абсолютно здоровые люди, у которых не наблюдается никаких симптомов. Но вместе с тем они опасны для других! Если в вашей семье кто-то заболел, риск заражения возрастает в 400 – 800 раз!

Статистика менингококковой инфекции: мир и Украина

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Менингококковая инфекция распространена в 155 странах мира! Распространяется с одинаковой интенсивностью во всех государствах. До изобретения антибиотиков, эта болезнь была очень опасной, ведь умирало 70% больных. Сейчас ситуация значительно лучше, но болезнь все же остается смертельно опасной. В среднем умирает каждый 10-й больной, каждый 20-й становится инвалидом из-за осложнений после болезни.

Заболеваемость:

В Европе – 5 на 100 тысяч населения

В Африке – 20 на 100 тысяч населения

В Украине – 8-10 на 100 тысяч населения

Несмотря на развитие медицины и вакцинацию, примерно каждые 10 – 30 лет вспыхивает повышение заболеваемости менингококковой инфекцией.



Менингококковая инфекция: в Украине: количество летальных случаев достигает от 11 до 17%

Для Украины проблема борьбы с менингококковой инфекцией очень актуальна. У нас достаточно высокий уровень заболеваемости. А также больше смертельных случаев, чем в среднем по миру – 11–17% против 10% в мире.

Как избежать менингококковой инфекции

Инфекцию могут подхватить люди в любом возрасте – от младенцев до стариков. Поразить болезнь может и молодых и очень здоровых людей. Но менингококковая инфекция считается типично детской болезнью. В особой зоне риска – дети до 5 лет! Именно они составляют более 70% всех больных. Также в группе риска – молодые люди 15-25 лет, особенно курильщики.

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Особенно много больных весной и осенью. В эти периоды организм наиболее подвержен заболеваниям.

У переболевших людей сохраняется длительный иммунитет. Повторно болеет лишь незначительная часть людей.

Как уберечься от болезни? Соблюдать элементарные правила личной гигиены:

Менингококковая инфекция – профилактика заболевания Не использовать чужую помаду;

Не есть из одной посуды;

Не использовать чужую зубную щетку;

Не курить одну сигарету;

Не пить из бутылки.

Также нужно правильно питаться, достаточно отдыхать и спать, проводить время на свежем воздухе, избегать стрессов, ограничить вредные привычки. Ведь все это укрепляет иммунитет.

Конечно, очень важно выявить и изолировать больных. В периоды подъема заболеваемости ограничить посещение массовых мероприятий. Возбудитель болезни нестоек во внешней среде. Вне организма человека он погибает за 30 минут.

Менингококковая инфекция: вакцины

Самым надежным способом борьбы с болезнью, конечно же, является вакцинация. Вакцина от менингококковой инфекции состоит из бактериальных частиц, поэтому заболеть после проведения вакцинации невозможно. Вакцина вводится 1 раз, иммунитет сохраняется 5 лет. Далее вакцинацию повторяют.

Вакцина от менингококковой инфекции не в обязательном перечне. Однако во время угрозы эпидемического скачка инфекции вакцинация нужна в первую очередь для детей до 8 лет и студентов.

Если в детском коллективе (садик, школа) обнаруживают больного, по санитарным нормам, объявляется карантин на 10 дней. Всех проверяют: медики осматривают, нет ли характерной сыпи и берут мазок на анализ.

Симптомы менингококковой инфекции

Поставить своевременный диагноз при этой болезни невероятно важно. Ведь только на ранних сроках пациента можно вылечить. Между тем инкубационный период и течение болезни проходят очень быстро.



Важно выявить болезнь в первые 12 часов

Одним из первых признаков является специфическая сыпь. При малейшем подозрении на менингококковую инфекциею, следует внимательно осмотреть тело больного. Однако сыпь может и не появиться. Или свидетельствовать о симптомах другой инфекции. При заболевании в тяжелой форме сыпь может слиться в огромные пятна.

Сыпь появляется на фоне лихорадки и интоксикации с явлениями шока в 1-е сутки болезни. Сыпь в виде геморрагических элементов различной формы, оттенка, размеров. Преимущественно на ягодицах, нижних конечностях, в подмышечных впадинах, на туловище и верхних веках.

Болезнь начинается в зоне носоглотки. В зависимости от пути, который выберет возбудитель, развиваются определенные формы менингококковой инфекции. Простейшая форма – назофарингит, симптомы очень похожи на обычную простуду. Именно поэтому болезнь диагностируют неправильно. В этой форме возбудитель может просто покинуть организм или остаться и превратить человека в носителя менингококковой инфекции.

Но при неблагоприятном течении возбудители попадают в кровь. Такое течение болезни очень опасно. У больного может случиться кровоизлияние в полости внутренних органов, а это приведет к смерти. Менингококковая инфекция также подвержена локализации на оболочках мозга.

Для каждого вида менингококковой инфекции характерны свои клинические симптомы. При малейших подозрениях обращайтесь к медикам, именно они смогут провести качественную диагностику.



Вот так выглядит типичная сыпь при менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция – симптомы молодой возраст;

групповой характер заболеваний;

острое начало болезни;

выраженные симптомы общей интоксикации;

высокая температура тела;

озноб;

нарушения сна;

боль в глазных яблоках, мышцах;

оглушение или возбуждение;

нарастающий менингеальный синдром.

Диагностика менингококковой инфекции

Оптимальными сроками диагностики являются первые 12 часов от начала болезни. Самого осмотра врача будет мало. Диагностика предполагает выявление бактериального возбудителя из суставной и спинномозговой жидкости, а также из крови. Если менингококков обнаружили в носоглотке, это еще не значит, что человек болен. Он может быть просто носителем.

Поэтому грамотная диагностика предполагает дополнительно проведения ПЦР-анализа крови и ликвора.

Лечение менингококковой инфекции

Лечение начинается при первых подозрениях. Результаты анализов не ждут, так как промедление может привести к необратимым последствиям. Лечат пациентов с менингококковой инфекцией антибиотиками. Носоглотку промывают специальными антисептиками. Параллельно укрепляют иммунитет. В зависимости от протекания болезни, медики дополняют лечение. Например, при менингите добавляют мочегонные препараты, чтобы избежать отечности в головном мозге.

Преимущественно пациент подлежит госпитализации и изоляции от родственников и друзей до полного выздоровления. Сыпь отдельно не лечат, она проходит с выздоровлением пациента.

Носителей менингококка и больных с назофарингитом в больницу не кладут. Их лечат дома.

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