Менопауза: когда начинается, симптомы и последствия

Климакс – нормальный физиологический этап в жизни женщины, во время которого происходит гормональная перестройка, уменьшается выработка женских гормонов, угасает половая функция и способность к деторождению, постепенно прекращаются менструации.

Этот процесс занимает не дни и месяцы, а годы, и может длиться до 10 лет.

Читайте также: Как выявить раннюю менопаузу: основные признаки

Периоды климакса

Пременопауза начинается с самых первых признаков климакса и продолжается до последнего менструального цикла. В среднем она наступает после 40 лет, когда производство эстрогенов уменьшается, месячные могут стать нерегулярными, характер выделений тоже может поменяться. Обычно во время этой стадии женщины не испытывают каких-либо негативных ощущений.

Менопауза наступает после самой последней менструации. Если критических дней не было уже год и более, можно сказать, что женщина находится в менопаузе.

Наконец, постменопауза – это период окончательной перестройки гормональной системы. Яичники перестают работать, количество эстрогена значительно и постоянно снижено. Все женские органы, на которые прямо влияют гормоны, меняются: матка может уменьшиться, происходят изменения в молочных железах, становится меньше волос в паху и т.д.

Когда начинается менопауза

Климакс может быть преждевременным, ранним, своевременным и поздним. Преждевременный наступает до 40 лет из-за нарушения выработки гормонов.

Причины такой ситуации могут быть как генетическими, так и приобретенными (гормональные и гинекологические патологии, ожирение или недостаток массы тела, химиотерапия и др.). Ранним считается климакс, наступивший в 41-45 лет. В норме климакс приходит в 46-55 лет. И если менструации заканчиваются после 55 лет, то это климакс поздний.

Симптомы климакса

Первые признаки климакса могут появляться за несколько лет до его наступления и часто женщины не обращают на них внимания.

1. Нерегулярный, неустойчивый цикл: может стать короче, пропуск менструации, выделения могут стать скудными и длиться меньше дней.

2. Неприятные проявления в период ПМС, усиливающиеся перепады настроения, угнетенное состояние.



Менопауза влияет на работу всего организма

3. Сухость во влагалище, снижение либидо.

4. Могут начаться приливы из-за нарушения терморегуляции (жар приливает к лицу и верхней части тела). Они могут сопровождаться головной болью, усиленным сердцебиением, потливостью.

5. Внешние изменения: появление морщин, сухости кожи, волос и ногтей.

6. Изменения артериального давления и сердечного ритма, проблемы со сном.

Что делать, если начинается менопауза?

Эти признаки, характерные для пременопаузы, могут длиться не один месяц и год. Также помните о том, что не всегда описанные симптомы говорят именно о начале климакса: они могут сигнализировать и о других нарушениях. Точный диагноз поставит только врач!

Ваш план действий: если заметили у себя какие-то признаки климакса, нужно посетить врача-гинеколога. Также может понадобиться прием эндокринолога.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.