Мертвое сердце впервые вернули к жизни: видео

Ученые из Университета Дьюка в США реанимировали и трансплантировали сердце после того, как его донор умер.

Сердце оживили, после чего его успешно пересадили, пишет The Daily Mail.

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Да, сердце было взято от мертвого донора. Нам удалось восстановить приток крови к сердцу, а также мы добавили электролиты и кислород,

– отмечают врачи.

Жизненно важный орган удается сохранить живым в течение 6 часов после извлечения из донора.

Вследствие успешного завершения этой операции количество донорских органов в ближайшее время возрастет.

Врачи не сообщают кому принадлежало сердце, а также не называют имя человека, которому оно было пересажено.

Первая пересадка сердца была осуществлена в 1967 году в Южной Африке. Через год врачи из Стэнфордского университета провели первую трансплантацию в США.

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