Место приземления самолета из Китая не афишировалось из-за "политических сил", – Радуцкий

Нардеп, глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий прокомментировал гриф секретности информации о месте приземления самолета и обсерватора для эвакуированных из Уханя.

Об этом пишет издание УНН. По словам Радуцкого, место приземления самолета с эвакуированными украинцами и иностранцами из Уханя было решено не афишировать из-за "некоторых политических сил".

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Напомним, сегодня, 20 февраля, утром самолет приземлился в Борисполе, где его дозаправил горючим, дальше самолет вылетит в Международный аэропорт Харьков. Затем специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции людей будет доставлено на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

До этого в течение нескольких дней украинская власть не сообщала о месте, в котором украинцы и иностранцы из Уханя будут на карантине. Радуцкий назвал свою версию причины этого, отметив, что в Украине "некоторые политические силы разделяют украинцев на правильных и неправильных".

"Некоторые политические силы решили на человеческой беде поднять "хайп", все эти вещи. Поэтому и не сообщается", – сказал Радуцкий.

Как будет проходить карантин

Что касается больницы, где будут находиться эвакуированные – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

За несколько дней до отправления самолета в Китай появилась информация о протестах людей, которые убеждены, что эвакуированных из Китая украинцев поселят возле их городов. Например, в Тернопольской области местные жители начали строить баррикады, чтобы не пустить автобусы с этими людьми. В Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу.



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