Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты

26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции. В современном мире далеко не все знают, как избежать нежелательной беременности, правильно выбирать противозачаточные средства и защитить себя от инфекций, передающихся половым путем. О методах контрацепции и их эффективности – читайте в материале здоровья 24.

Сегодня набирает популярности термин "осознанная беременность". Он означает право сознательно выбирать для каждой пары время для рождения малыша.

Читайте также: Что такое экстренная контрацепция и когда она может понадобиться

Методов контрацепции существует достаточно много, в зависимости от предпочтений и цены. Однако каждый из них имеет свои "плюсы" и "минусы".

1. Оральные контрацептивы

Эффективность этих лекарств при правильном применении – более 99%, а при типичном – до 91%. Комбинированные оральные контрацептивы, или КОК, – это препараты, влияющие на организм женщины с помощью гормонов.

"Здесь важна точность и регулярность. Или женщина буквально по часам принимает таблетки, или будут выделения. Заранее предугадать эффект невозможно", – убежден врач-гинеколог ТС" Добробут " Александр Попков.

Однако: нельзя употреблять препараты во время беременности, кормления грудью.



Оральные контрацептивы

2. Внутриматочная система (ВМС)

Эффективность контрацепции колеблется от 99,2 до 99,8%. Внутриматочная спираль препятствует прикреплению оплодотворенной яйцеклетки в матке, гормональная спираль выделяет гормон прогестерон, что обеспечивает тройную защиту от беременности.

ВМС является альтернативой для женщин, которым противопоказаны оральные контрацептивы, объясняет доцент кафедры общей практики и семейной медицины Украинской военно-медицинской академии Бесик Шамугия.

Спирали требуют постоянного полового партнера и отсутствия хронических инфекций, потому что без учета этого фактора, могут стать источником инфицирования,

– отмечает врач-гинеколог Александр Попков.

Однако: ВМС повышает риск воспаления, вызывает болевые менструации и повышает риск внематочной беременности. Она устанавливается на долгий период – 5 лет.

3. Презервативы

Существуют два вида презервативов – женские и мужские. Это единственный вид контрацепции, который защитит не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. Эффективность применения мужских презервативов (надеваются на пенис) – 98%, женских (вводятся во влагалище) – 95%.



Презервативы

"Использование этого метода зависит от мужчины и не всегда возможно контролировать его использование. Женские презервативы относятся, как и ранее, к разряду диковинок в Украине и большинство женщин не знают, как ими пользоваться", – отмечает Александр Попков.

Однако: эффективность мужских презервативов снижается из-за масляных веществ, кремов или повреждений.

4. Гормональные импланты и инъекции

Гормональный имплант (небольшой пластиковый стержень) вводят под кожу руки, где он выделяет гормоны. Такой метод контрацепции защищает на 90-99%. Он работает в течение 5 лет. А вот гормональные инъекции вводят раз в 1-3 месяца.

Тем не менее: при использовании гормонального импланта забеременеть можно лишь через 5 лет. Эти виды контрацепции могут изменить менструальный цикл, вызвать головную боль, снижение сексуального желания и увеличение веса.

Не рекомендуют врачи использовать их женщинам, не имеющих детей.

5. Диафрагма со спермицидами

Диафрагма – это колпачок с гибким ободком, вводимый в половой орган женщины. Этот метод эффективен при применении со спермицидами – веществами в виде вагинальных свечей, кремов, таблеток, которые вводятся внутрь полового органа женщины. Диафрагма со спермицидами защищает от незапланированной беременности на 92-96%.

Сама по себе диафрагма эффективная на 71-88%, а спермициды – до 70%.

"Спермициды могут уменьшить риск беременности, поскольку они разрушают оболочку сперматозоидов, но, как правило, их применяют неправильно, поэтому возникает много побочных эффектов", – объясняет Александр Попков.

Однако: диафрагма должна оставаться там еще минимум на 4 часа после полового акта.



Диафрагма

6. Стерилизация

Различают мужскую стерилизацию (вазэктомия) и женскую.

Этот метод имеет практически 100%-й контрацептивный эффект. У него отсутствуют побочные эффекты, стерилизация не влияет на процесс выработки гормонов и не нарушает менструальный цикл. Из минусов – необратимость метода,

– объясняет Бесик Шамугия.

То есть это означает, что после проведения стерилизации женщина и мужчина не смогут иметь детей в будущем. Также существует риск внематочной беременности.

7. Контрацептивный пластырь

Этот вид противозачаточных средств способен уберечь женщину от нежелательной беременности на 99% при правильном применении, а вот при типичном показатель снижается до 91%. Его клеят на кожу. Он выпускает гормоны в тело человека, которые действуют только 7 дней. Именно поэтому пластырь необходимо менять еженедельно.

Однако: гормональный пластырь не рекомендуют применять женщинам с массой тела более 90 килограммов. Также он может часто отклеиваться.



Контрацептивный пластырь

8. Вагинальное кольцо

Типичное использование вагинального кольца имеет эффективность на 91%, а вот при правильном оно может защитить женщину от нежелательной беременности на 99%. Гормоны попадают в кровь и обеспечивают защиту в течение месяца.

Однако: кольцо может изменить характер менструаций и имеет побочное действие, такое как нарушение кровообращения и риск возникновения венозного тромбоэмболизма.

9. Прерванный половой акт

Это наиболее древний метод контрацепции. Его суть заключается в том, что мужчина извлекает половой орган еще до эякуляции. Эффективность такого метода составляет до 80%.

"Метод прерванного полового акта грозит расстройствами потенции у мужчин", – объясняет Бесик Шамугия.

По утверждению врача-гинеколога Александра Попкова, наиболее ненадежным является метод прерванного полового акта, а также календарный метод с "учетом" дня овуляции и "рисковых" дней.

Читайте также: Чем опасен прерванный половой акт: врач назвал тревожные последствия



Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность

Как выбрать контрацептив

Существуют рекомендации по применению определенных методов контрацепции.

Врач Александр Попков объясняет, что нужно выбирать противозачаточные средства в соответствии с рисками. В молодом возрасте существует риск инфицирования и беременности, поэтому лучше всего подойдет презерватив или презерватив в комбинации с оральными контрацептивами. В более зрелом возрасте возможно использование внутриматочных систем.

Прежде всего, если это гормональная контрацепция, КОК (оральные контрацептивы) – наиболее желательные в 18-35 лет. После 35 рекомендуемая смена орального контрацептива, согласно возрасту выбираються качественно другие препараты,

– объясняет гинеколог-эндокринолог клиники Into-Sana Наталья Силина.

Презерватив можно применять в любом возрасте, но он не желателен в послеродовом периоде. По словам врача Натальи Силиной, в этот период при изменении оральных контрацептивов рекомендуют внутриматочную контрацепцию.



Как выбрать контрацептив