Международный день без диет: чем опасны экстремальные методы потери веса

Сегодня, 6 мая, отмечается Международный день без диет. В этот день стоит вспомнить, как важно для каждого человека уметь принимать себя таким, какой вы есть, – любить себя и заботиться.

Как написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, не существует каких-то стандартов, как мы все должны выглядеть.

Читайте также Как работать в офисе во время пандемии коронавируса

Попытки следовать физическим идеалам из кино или обложек журналов очень часто ведут в совершенно другую сторону – к физическому, эмоциональному истощению и потери здоровья. Ведь глянцевые стандарты красоты не имеют ничего общего с реальностью,

– заявила Супрун.

Существует немало разновидностей диет и программ похудения, а наиболее опасны экстремальные методы потери веса. Например, за неделю есть только яблоки. Да, диеты помогают за короткое время быстро потерять вес, который, зачастую, возвращается обратно.

Экс-министр здравоохранения добавила, что строгие диеты и марафоны похудения негативно влияют на здоровье и могут привести к нехватке микроэлементов.

"Почти каждый четвертый человек, регулярно сидит на диетах с суточным потреблением калорий 800, или теряет-набирает вес, развивает впоследствии камни в желчном. Увеличение риска преждевременной смерти и смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний – одно из возможных последствий колебания веса в среднем возрасте", – добавила она.



"Диету должен предложить диетолог, а не блогер в инстаграме" / Фото Getty Images

Здоровый индекс массы тела

Здоровый индекс массы тела (ИМТ) – это соотношение веса к квадрату роста, которое колеблется от 18.5 до 24.9.

Избыточный вес – ИМТ 25-29.5. Ожирение, которое имеет три степени, начинается с ИМТ 30.

Как вычислить ИМТ:

Пример: Вес = 68 кг, рост = 165 см (1.65 м)

Расчет: 68 ÷ (1.65 в квадрате) = 24.98

"Очень важно не путать здоровый вес с навязанными стандартами красоты. Прежде чем решать худеть, важно понять, откуда берется лишний вес", – отметила Супрун.

Причины избыточного веса:

Они могут заключаться в традициях питания в семье, из-за нарушения сна, гормонального здоровья, генетики, психических расстройств, несбалансированного питания, отсутствия физической активности.

Устранение этих причин является ключом, который нормализует вес тела. В то же время ни одна диета не поможет достичь длительного результата, если первопричина избыточного веса останется.

Как отметила экс-глава Минздрава, для похудения необходимо составить детальный план действий, в который должен входить врач, группа поддержки из близких людей, разумные физические нагрузки, и, конечно, другой рацион.

Изменения в питании вам должны предложить диетолог или санолог, а не известный блогер в инстаграме,

– сказала Супрун.

Нормализация веса – это очень большой, комплексный и серьезный процесс, в котором могут понадобиться разные специалисты. Прочитайте больше об этом в нашем посте и вы поймете, почему диета – это вовсе не решение: https://bit.ly/3ca4Uo6

Принимать себя таким, какой вы есть – это также значит любить себя и заботиться. Здоровое, сбалансированное питание, без изнурительных диет и перееданий, это один из лучших способов заботиться о себе.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.