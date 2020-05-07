Международный туризм может сократиться на 80% из-за пандемии COVID-19

Количество международных туристов может сократиться на 60-80% до конца года из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации туризма при ООН.

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Пандемия COVID-19 вызвала падение международных доходов от туристов на 22% в течение первого квартала 2020 года.

По данным специализированного агентства ООН, этот показатель будет расти до конца года.

Генеральный директор UNWTO заявил, что мир переживает худший экономический кризис. Всего в 2020 году количество международных туристов может сократиться с 850 миллионов до 1,1 миллиарда человек. Поэтому потеря доходов от туризма может достичь 1,2 триллиона долларов.

Также Всемирная туристическая организация (UNWTO) прогнозирует три сценария восстановления международного туризма:

Постепенное открытие границ в начале июля, падение количества туристов за год будет 58%.

Постепенное открытие границ в начале сентября, падение количества туристов – 70%;

Постепенное открытие границ только в начале декабря, падение количества туристов – 78%.

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