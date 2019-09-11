В Украине запретили "Мезим" одной серии

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В Україні заборонили Мезим – заборона на знеболювальне Мезим
В Украине запретили "Мезим" с маркировкой на русском языке / frauenboulevard.de

В Украине запретили все серии лекарств для улучшения пищеварения "Мезим" с маркировкой на русском языке. Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Распоряжение подписал председатель Ведомства Роман Исаенко 10 сентября.

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Речь идет о "Мезиме-форте", таблетки, покрытые оболочкой, № +80 (20х4), производства Берлин — Хеми АГ, Германия, расфасован и упакован ЗАО "Берлин-Фарма", Россия, с маркировкой на русском языке.

Запрет всех серии с маркировкой на русском языке и соответствующей дозировкой приняли из-за обнаружения незарегистрированных на территории Украины серий 1451118, 1491118, 1281018 лекарств "Мезим".

В Україні заборонили В Украине запретили "Мезим" с маркировкой на русском языке

"Мезим" назначают при:

  • заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности функций поджелудочной железы (в частности, при хроническом панкреатите, муковисцидозе)
  • хронических воспалительно-дистрофических заболеваниях желудка, кишечника, печени, желчного пузыря;
  • состояниях после резекции или облучении органов желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся нарушением переваривания пищи, метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии);
  • расстройстве желудочно-кишечного тракта функционального характера (при кишечных инфекционных заболеваниях, синдроме раздраженного кишечника и т.д.);
  • для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта
  • подготовке к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.

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Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Лекарства Желудочно-кишечный тракт
Источник: Здоровье 24
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