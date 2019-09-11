В Украине запретили "Мезим" одной серии

В Украине запретили все серии лекарств для улучшения пищеварения "Мезим" с маркировкой на русском языке. Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Распоряжение подписал председатель Ведомства Роман Исаенко 10 сентября. Читайте также: Запрет лекарств: препараты запретили в Украине Речь идет о "Мезиме-форте", таблетки, покрытые оболочкой, № +80 (20х4), производства Берлин — Хеми АГ, Германия, расфасован и упакован ЗАО "Берлин-Фарма", Россия, с маркировкой на русском языке. Запрет всех серии с маркировкой на русском языке и соответствующей дозировкой приняли из-за обнаружения незарегистрированных на территории Украины серий 1451118, 1491118, 1281018 лекарств "Мезим". В Украине запретили "Мезим" с маркировкой на русском языке "Мезим" назначают при: заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности функций поджелудочной железы (в частности, при хроническом панкреатите, муковисцидозе)

хронических воспалительно-дистрофических заболеваниях желудка, кишечника, печени, желчного пузыря;

состояниях после резекции или облучении органов желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся нарушением переваривания пищи, метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии);

расстройстве желудочно-кишечного тракта функционального характера (при кишечных инфекционных заболеваниях, синдроме раздраженного кишечника и т.д.);

для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта

подготовке к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости. Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.