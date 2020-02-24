МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран из-за коронавируса
Вследствие распространения коронавируса Covid-2019 в Италии и Иране, Министерство иностранных дел рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в эти страны.
В МИД просят украинцев воздержаться от поездок в Италию или Иран из-за стремительного распространения коронавируса Covid-2019. Также в ведомстве привели список рекомендаций для граждан, которые уже находятся на территории этих стран.
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Рекомендации гражданам из-за вспышки коронавируса в Иране
Украинцев, которые сейчас находятся в Иране, МИД просит следовать указаниям иранских властей, проявлять максимальную бдительность и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности, отменить или отложить необязательные поездки в города Тегеран, Кум, Арак и Гилан, а также избегать скоплений людей и мест массовых собраний.
Предостережение относительно Италии
Из-за стремительного распространения в северных регионах Италии коронавируса, МИД рекомендует украинцам отложить поездки в провинции Италии, где свирепствует коронавирус. В частности, воздержаться от поездок следует в Ломбардию, Эмилию-Романью и Пьемонт – здесь риски заражения самые высокие.
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Украинцам, которые сейчас находятся в этих регионах, следует быть осторожными и сообщить о своем местонахождении консульству или зарегистрироваться на ресурсе friend.mfa.gov.ua. Кроме того, МИД сообщили, что власти Италии ввели карантинные мероприятия в десяти муниципалитетах.
Общие рекомендации
- Мыть руки регулярно и тщательно.
- Избегать контактов с лицами, имеющими признаки ОРВИ.
- Не касаться руками глаз, носа, рта.
- Прикрывать рот и нос при чихании или кашле.
- Пользоваться антивирусными препаратами или антибиотиками только по назначению врача.
- Протирать поверхности средствами для дезинфекции ("убить" коронавирус могут средства с содержанием отбеливателя/candeggina, хлора/cloro, растворителей/solventi, 75-процентного этанола/etanolo al 75%, перуксусной кислоты/acido peracetico, хлороформа/cloroformio).
- Использовать маску, если заболели.
- Товары и пакеты полученные из Китая не представляют опасности.
- При высокой температуре, кашле или при возвращении из Китая в течение 14 дней, звонить на номер горячей линии 1500.
- Пока не установлен факт переноса инфекции домашними животными.
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