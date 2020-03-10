24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

МИД рекомендует украинцам временно не ездить в Италию

- Читати новину українською

Из-за обострения эпидемической ситуации в Италии, а именно стремительного распространения коронавируса, МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Италию.

Украинцам, которые сейчас в Италии, следует быть особенно внимательными и осторожными, придерживаться рекомендаций и требований местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

А также соблюдать ограничения по перемещению внутри страны, избегать скоплений людей и сообщить о своем месте пребывания в ближайшее консульское учреждение Украины.

Читайте также: Из-за коронавируса карантин в Италии расширили на всю страну

Каких рекомендаций следует придерживаться:

  • Регулярно и тщательно мыть руки мылом или дизенфицирующими для рук спиртосодержащими (60%) средствами.
  • Избегать близких контактов с людьми, которые имеют симптомы острых респираторных заболеваний.
  • Не касаться руками глаз, носа и рта.
  • Прикрывать бумажным платком рот и нос, когда кашляете или чихаете.
  • Пользоваться антивирусными препаратами или антибиотиками следует только в случае, если они прописаны врачом.
  • Регулярно протирать поверхность дезинфицирующими средствами.
  • Использовать маску в случае подозрения на заболевание или при помощи больным.
  • Не считаются опасными товары, изготовленные в Китае или посылки, полученные из Китая (коронавирус не имеет способности жить слишком долго на поверхности).
  • Всегда мыть руки после контакта с животными.
  • В случае повышенной температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, звонить на номер "горячей" линии 1500.

Что известно о коронавирусе в Италии?Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии, государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Общее количество больных в Италии более 9 тысяч человек, из них 463 человека умерли. Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала от коронавируса страдал только север государства, в частности, регион Ломбардия. Однако позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация и до сих пор самая страшная.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
6 марта 18:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
6 марта 13:57 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук