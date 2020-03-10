МИД рекомендует украинцам временно не ездить в Италию
Из-за обострения эпидемической ситуации в Италии, а именно стремительного распространения коронавируса, МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Италию.
Украинцам, которые сейчас в Италии, следует быть особенно внимательными и осторожными, придерживаться рекомендаций и требований местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
А также соблюдать ограничения по перемещению внутри страны, избегать скоплений людей и сообщить о своем месте пребывания в ближайшее консульское учреждение Украины.
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Каких рекомендаций следует придерживаться:
- Регулярно и тщательно мыть руки мылом или дизенфицирующими для рук спиртосодержащими (60%) средствами.
- Избегать близких контактов с людьми, которые имеют симптомы острых респираторных заболеваний.
- Не касаться руками глаз, носа и рта.
- Прикрывать бумажным платком рот и нос, когда кашляете или чихаете.
- Пользоваться антивирусными препаратами или антибиотиками следует только в случае, если они прописаны врачом.
- Регулярно протирать поверхность дезинфицирующими средствами.
- Использовать маску в случае подозрения на заболевание или при помощи больным.
- Не считаются опасными товары, изготовленные в Китае или посылки, полученные из Китая (коронавирус не имеет способности жить слишком долго на поверхности).
- Всегда мыть руки после контакта с животными.
- В случае повышенной температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, звонить на номер "горячей" линии 1500.
Что известно о коронавирусе в Италии?Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии, государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Общее количество больных в Италии более 9 тысяч человек, из них 463 человека умерли. Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала от коронавируса страдал только север государства, в частности, регион Ломбардия. Однако позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация и до сих пор самая страшная.
Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала
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