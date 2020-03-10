МИД рекомендует украинцам временно не ездить в Италию

Из-за обострения эпидемической ситуации в Италии, а именно стремительного распространения коронавируса, МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Италию.

Украинцам, которые сейчас в Италии, следует быть особенно внимательными и осторожными, придерживаться рекомендаций и требований местных органов власти, принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

А также соблюдать ограничения по перемещению внутри страны, избегать скоплений людей и сообщить о своем месте пребывания в ближайшее консульское учреждение Украины.

Читайте также: Из-за коронавируса карантин в Италии расширили на всю страну

Каких рекомендаций следует придерживаться:

Регулярно и тщательно мыть руки мылом или дизенфицирующими для рук спиртосодержащими (60%) средствами.

Избегать близких контактов с людьми, которые имеют симптомы острых респираторных заболеваний.

Не касаться руками глаз, носа и рта.

Прикрывать бумажным платком рот и нос, когда кашляете или чихаете.

Пользоваться антивирусными препаратами или антибиотиками следует только в случае, если они прописаны врачом.

Регулярно протирать поверхность дезинфицирующими средствами.

Использовать маску в случае подозрения на заболевание или при помощи больным.

Не считаются опасными товары, изготовленные в Китае или посылки, полученные из Китая (коронавирус не имеет способности жить слишком долго на поверхности).

Всегда мыть руки после контакта с животными.

В случае повышенной температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из стран, наиболее пораженных коронавирусом, звонить на номер "горячей" линии 1500.

Что известно о коронавирусе в Италии?Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии, государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Общее количество больных в Италии более 9 тысяч человек, из них 463 человека умерли. Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала от коронавируса страдал только север государства, в частности, регион Ломбардия. Однако позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация и до сих пор самая страшная.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.