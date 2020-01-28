Посольство Украины в Китае рассматривает возможность эвакуации наших граждан

Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинцам уехать из КНР, а также изучает возможность их эвакуации в результате стремительного распространения коронавируса.

В посольстве сообщили, что осуществляют постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживают контакты с соответствующими органами КНР.

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Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения,

– говорится в сообщении посольства.

Также изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством Украины.



При необходимости украинцев эвакуируют из Китая / Фото: Unsplash

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Посольство Украины в Китае призвало выехать украинцев из страны.

Власти Китая усилили контроль на въезд и выезд из Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, зато местных жителей попросили его не покидать.

Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:

Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;

Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,

Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;

Не контактируйте с людьми, у которых есть признаки респираторных заболеваний;

Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;

При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.