Посольство Украины в Китае рассматривает возможность эвакуации наших граждан
Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинцам уехать из КНР, а также изучает возможность их эвакуации в результате стремительного распространения коронавируса.
В посольстве сообщили, что осуществляют постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживают контакты с соответствующими органами КНР.
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Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения,
– говорится в сообщении посольства.
Также изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством Украины.
При необходимости украинцев эвакуируют из Китая / Фото: Unsplash
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Посольство Украины в Китае призвало выехать украинцев из страны.
Власти Китая усилили контроль на въезд и выезд из Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, зато местных жителей попросили его не покидать.
Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:
- Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;
- Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
- Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,
- Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;
- Не контактируйте с людьми, у которых есть признаки респираторных заболеваний;
- Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;
- При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.
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