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Посольство Украины в Китае рассматривает возможность эвакуации наших граждан

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Эвакуация украинцев из Китая / Getty Images

Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинцам уехать из КНР, а также изучает возможность их эвакуации в результате стремительного распространения коронавируса.

В посольстве сообщили, что осуществляют постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживают контакты с соответствующими органами КНР.

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Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения,
– говорится в сообщении посольства.

Также изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством Украины.


При необходимости украинцев эвакуируют из Китая / Фото: Unsplash

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Посольство Украины в Китае призвало выехать украинцев из страны.

Власти Китая усилили контроль на въезд и выезд из Уханя и призвали туристов воздержаться от путешествий в этот город, зато местных жителей попросили его не покидать.

Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:

  • Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;
  • Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
  • Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,
  • Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;
  • Не контактируйте с людьми, у которых есть признаки респираторных заболеваний;
  • Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;
  • При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус 2020 Китай Новости Здоровье Здоровая жизнь Инфекция
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