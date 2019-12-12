Мифы о массаже и когда его делать нельзя

О массаже существует много мифов, которые преувеличивают его пользу. Иногда он даже может быть вредным для вас.

Массаж можно делать не всем людям, а для детей должна быть совсем другая техника, рассказала невролог Ольга Шематовська.

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Мифы о массаже

1. Массаж – первое средство при мышечной боли в спине и шее.

Не совсем так. При остром болевом синдроме, связанном с мышечным спазмом, массаж как раз противопоказан, поскольку после временного расслабления может наступить больший спазм, снять который будет еще сложнее. После острого периода, при хронической боли, массаж можно выполнять.

⠀2. Массаж нельзя делать при онкологических заболеваниях.

Можно. Во многих европейских и американских клиниках массаж включен в обязательную программу реабилитации онкологических пациентов, так как положительно влияет на эмоциональное состояние.



Массаж подходит не для всех / unsplash.com

Исключение – те случаи, когда первичный очаг или метастазы локализуются в костях. Тогда эту зону нужно обходить (возможен перелом). И понятно, массаж должен быть достаточно легким, не затрагивающим глубокие ткани.

3. Массаж может делать каждый, этому легко научиться.

Нет. Сертификат иногда можно получить очень быстро, только глубоких знаний он не даст. А они должны быть, в анатомии тоже. Желательно, чтобы человек, которому вы доверили выполнять массаж, имела медицинское образование. Грамотный массажист откажет человеку с остеопорозом и тромбоцитами менее 50, поймет на каком расстоянии от операционной раны стоит остановиться, будет знать, какую силу приложить, если человек болен боковым амиотрофическим склерозом.

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