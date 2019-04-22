Мифы о сне, которые нас убивают

Ученые из Нью-Йоркского университета собрали самые распространенные мифы о сне, которые вредят здоровью людей и сокращают жизнь.

Мифы исследователи опровергли с научной точки зори, передает BBC.

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Миф №1: человек может спать меньше 5 часов без вреда для здоровья

Ученые отмечают, что этот миф является одним из самых разрушительных для здоровья человека, потому что есть большое количество доказательств, что такой короткий сон существенно увеличивает риск неблагоприятные последствия для здоровья.

Миф №2: алкоголь перед сном помогает лучше спать

Ученые объясняют, что алкоголь может позволить вам быстрее заснуть, но в итоге он существенно снижает качество сна. Такой результат будет независимо от того, что вы выпили – бокал вина, виски или бутылку пива.

Миф №3: просмотр телевизора поможет расслабиться перед сном

Новости или фильмы с насилием наоборот могут вызвать бессонницу или стресс. Кроме того, синий свет от телевизора, смартфона или планшета может вызвать задержку выделения мелатонина – гормона сна.

Миф №4: Если не можешь уснуть, то надо оставаться в постели и пытаться дальше уснуть

Из-за такого поведения кровать начинает ассоциироваться с бессонницей, и в дальнейшем человеку будет сложнее заснуть. Для этого нужно около 15 минут, а если этого не удалось сделать, то надо встать с кровати, сменить обстановку и сделать что-то бездумное – например, собрать и сложить свои носки.



Сон короче 5 часов вреден

Миф №5: Можно перезавести будильник на несколько минут

Когда звонит будильник, то надо сразу вставать, потому что в случае, если вы заснете еще на несколько минут, этот сон будет очень некачественным. Ученые рекомендуют раскрыть шторы и получить как можно больше яркого света.

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Миф №6: Храп не опасен

Храп может быть безвредным, но также может привести к апноэ во сне когда стенки горла расслаблены и сужаются, что может вызвать краткосрочную остановку дыхания.

Люди с такими проблемами более склонны к возникновению высокого давления, нерегулярного сердцебиения и сердечного приступа или инсульта. Об этой опасности может сигнализировать громкий храп.

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