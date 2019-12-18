Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году

Редакция нашего подразделения уже несколько лет стоит на страже вашего здоровья. В частности, мы стараемся развенчивать мифы, на которые вы можете просто потратить деньги, иногда даже навредив здоровью. Сейчас подобрали для вас топ мифов, которые мы опровергли в 2019 году.

Начнем с самой распространенной болезни всех времен и народов – простуды. Ею болеет каждый год если не каждый второй, то каждый первый. И так из поколения в поколение. Поэтому, вероятно, эта болезнь обросла большим количеством догадок, методов лечения и иногда вредными советами.

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Мифы о гриппе и простуде

Мы болеем гриппом или простудой из-за переохлаждения

Единственный способ заболеть гриппом – контакт с вирусом гриппа. Сезон заболеваемости гриппом совпадает с холодной погодой. Поэтому люди часто ассоциируют грипп с холодной, дождливой и ветреной погодой. Рекламы лекарств этим манипулируют, но на самом деле связи нет.



Не переохлаждение является причиной гриппа и простуды / фото: unsplash

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В холодное время люди больше времени проводят в помещениях, близко друг к другу, что способствует передаче вирусов. Погода влияет, но не на самого человека, а на устойчивость вирусов – много из них лучше выживают при пониженной влажности.

От холода нельзя простудиться. Причина простуды – вирусы.

Напомните себе, как отличить грипп от простуды и не заболеть

Народная медицина, противовирусные лекарства, гомеопатия, интерфероны и витамины помогут при простуде

Лекарств против простуды не существует. Такие средства не сокращают продолжительность болезни, а могут только улучшить субъективное самочувствие. Витамин С, гомеопатия, лекарства с эхинацеей, чеснок, горчичники на грудь, водка с перцем, вдыхание горячего пара от картофеля, банки на спину – никак не помогут. Облегчить течение простуды поможет жаропонижающее и средства от боли в горле (если болит) и насморка.

Интерфероны (ИФН) – это вещества, которые вырабатывают клетки иммунной системы в ответ на вторжение вирусов. Но только в странах постсоветского пространства их применяют для лечения ОРВИ, хотя данные об эффективности такого лечения отсутствуют.

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Клинические рекомендации по лечению ОРВИ говорят о нецелесообразности применения этих препаратов. А в рекомендациях европейской ассоциации педиатров, американской академии педиатров, австралийской ассоциации педиатров, всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вообще не упоминается об этих препаратах, поэтому на территории этих стран они не продаются. Большинство интерферонов производят в России.

Сюда же отнесем оксолиновую мазь. Ее польза при гриппе и простуде не доказана. Мазь может немного помочь из-за вазелина, который увлажняет нос. Но если он попадет через дыхательные пути в легкие, то может вызвать опасное заболевание – липоидною пневмонию.

Чтобы выздороветь, нужно сильно пропотеть

Да, это тоже не работает. Пот помогает телу остыть и когда выступает на теле – проходит жар. Но высокая температура нужна для того, чтобы мобилизовать иммунную систему, поэтому, если она ниже 38,5 градусов, лучше дать организму шанс побороться самому.

Пот – это скорее сигнал того, что вы выздоравливаете, но не движущая сила этого процесса. У нас может быть много объяснений, почему нужно или не нужно потеть, но эксперименты показывают, что никакие лекарства и "народные методы" не могут ускорить выздоровление при ОРВИ.

Миф о красной нити

Мода носить красную нить на запястье пришла из Голливуда. Вслед за звездами шоубиза красную "защитную" нить стали цеплять и в Украине. Ее цепляли не только для защиты от сглаза, но и для исцеления, укрепления здоровья.

Здесь подробнее о красной нити и почему носить ее – это бред

Однако со здоровьем такой ритуал связан не больше, чем красный цвет с целебными свойствами. Большое исследование, которое заказала Коалиция исследований окружающей среды в области здравоохранения (CHER) в 2004 году, показало: доказательств, что цвет может влиять на здоровье людей, не существует. Все, на что способен красный цвет - усилить частоту сердечных сокращений. Не способна на здоровье влиять и тоненькая ниточка. Если это, конечно, не хирургический шов.



Красная нить никак не влияет на здоровье человека / фото: expres

Против ношения красной нити выступили и в ПЦУ, где ее назвали суеверием и знаком посвящения демону Ваалу. Но это уже совсем другая история.

Миф о тейпах

Кинезиотейпирование – метод альтернативной медицины. Это наклеивание эластичной ленты на основе акрилового клея на кожу. Считается, что сбор кожи поможет с проблемами суставов, мышц, более того – переломаных костей. Звучит странно.

Узнайте, что такое кинезиотейпы: для чего используют и насколько они эффективны

В доказательной медицины нет подтверждений, что липкая лента на коже помогает облегчить боль после травм. Проверяли это следующим образом: одним пациентам наклеили тейп по всем правилам, другим – в случайном порядке. И те, и те чувствовали себя одинаково, а вот что на самом деле облегчало болезнь, так это обезболивающее.



Кинезиотейпы не помогают при травмах / фото: startdnipro

При растяжении лодыжки тейп снимал отек не лучше обычного пластыря, который наклеили на случайное место.

Почти все эффекты этой процедуры, включая обезболивание, объясняются эффектом плацебо.

Что нужно знать, прежде чем налепить на себя модные тейпы, так историю с фирмой-производителем этих лент. В 2019 году компанию "KT Tape" обвинили в необоснованной рекламе. Ну, казалось бы, кто говорит всю правду в рекламе и что тут такого? Но, вероятно, обвинения были серьезными: производитель таки признал – кинезиотейпы не подходят для обезболивания и для лечения травм.

Чтобы урегулировать претензии, компании пришлось заплатить 1,75 миллиона долларов, убрать с этикетки словосочетание "избавляет от боли", "предотвращает травмы" и "обеспечивает 24-часовое обезболивание при каждом применении", а также добавить предупреждение "нет доказательств эффективности при травмах".

Миф о грудном вскармливании

Для того, чтобы производилось грудное молоко – необходимы 2 гормона: пролактин и окситоцин. Не чай с молоком для повышения лактации, не гомеопатические средства и не особая "метка" от природы в виде бюста минимум третьего размера.



К грудному вскармливанию способны практически все женщины / фото: unsplash

Лактацию можно вызвать даже у нерожавшей женщины. Только мизерный процент женщин действительно не могут кормить грудью. Большинство случаев, когда младенцев переводят на смесь – это неправильное установление лактации, а не физиологическая проблема.

О других мифах читайте здесь: Топ-6 мифов о грудном вскармливании

Чем чаще и дольше ребенок у груди – тем больше молока. Молоко прибывает во время приложения, не бывает "пустой груди", "непоживного молока" и т.д.

Чтобы природный процесс длился долго и плодотворно, женщине не нужно прибегать к саможертвенным методам: жить на самой каши без красных овощей или кофе.

Несмотря на распространенное мнение, что при ГВ надо соблюдать строгую диету, – это неправда. При грудном кормлении женщине можно употреблять обычную здоровую пищу. Даже шоколад, свежие фрукты и сыр. А рекомендации воздержаться от пончиков, картофеля фри или колы совпадают с обычными советами для всех живых людей.



Женщинам на ГВ можно пить кофе / фото: unsplash

Считается, что диета мамы поможет ребенку с коликами. Однако колики – это развитие нервной системы и к питанию это не имеет никакого отношения. Если же речь идет о газах, то это индивидуально у каждого младенца. Лишь отдельные продукты могут вызвать у ребенка дискомфорт, а может и не будет никаких.

Миф о микроволновке

Как работает микроволновка? Излучает высокочастотные радиоволны, которые являются частью электромагнитного спектра. То, что содержит воду (а это и напитки, и блюда) легко поглощает энергию от устройства, которая затем превращается в тепло.

Еда из микроволновки безопасна и имеет такую ​​же питательную ценность, как и еда, приготовленная в обычной духовке. Основное различие между этими двумя способами приготовления пищи заключается в том, что энергия микроволн проникает глубже в пищу и уменьшает время для нагрева.

Прочитайте: Могут ли микроволновки навредить здоровью

Микроволновая печь не убивает витамины при разогреве. Те полезные вещества, которые остались, к примеру, в овощах, которые вы приготовили на пару, останутся в них после разогрева в приборе. Другое дело, что вы могли "убить" всю пользу во время длительной варки или жарки на масле.



Микроволновая печь не убивает витамины в пище / фото: unsplash

Пластиковую посуду можно разогревать в микроволновке. Но не всю. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагрева – фталаты и бисфенол-А (BPA). Первые добавляют, чтобы пластик был прозрачным и твердым, а вторые – чтобы он стал гибким и мягким.

Нет этих веществ в посуде со специальной маркировкой, чаще всего – с изображением микроволновки на дне. В такой посуде можно греть пищу. А вот в ребристых контейнерах из кулинарных отделов магазинов действительно нельзя.

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Миф о "жиденьком"

О пользе супов и других первых блюд мы обычно слышим от старшего поколения.

На самом деле супы, борщи – не обязательный элемент здорового питания, это просто блюдо, которое может быть и полезным, и вредным.

Лучше всего готовить или есть овощные супы. В таком блюде очень много витаминов и микроэлементов. Конечно, если вы не убили витамины приготовлением. Речь идет о традиционной зажарке едва ли не всех ингредиентов супа.

Ответ медиков: Нужно ли есть ежедневно суп и другие первые блюда: ответ диетолога

Полезны и бульонные или рыбные похлебки. Но напоминаем: не обязательно.

Вывод: любите супы – ешьте, не любите – не заставляйте себя по принуждению их поглощать. А вот "жиденькое", которое действительно необходимо ежедневно вашему организму – это обычная чистая вода.

Миф о глютене

Глютен или клейковина – это белок, содержащийся в зернах злаков – пшеницы, ячменя, ржи. Глютен есть во всех продуктах из этих злаков: булочках, хлебе, кашах и пиве. Также глютен добавляют в колбасные изделия, молочные продукты, кетчуп и майонез. Он двет густоту и вязкость, держит влагу и в некоторых случаях не дает засохнуть.

Подробнее здесь: Что такое глютен, какова его польза и вред

Есть 1% людей на планете, которым есть глютен действительно очень опасно. Это связано с аутоиммунной болезнью – глютеновой энтеропатией или целиакией, когда организм не воспринимает глютен и всячески от него избавляется. Людям с этим недугом противопоказаны даже 150 миллиграммов глютена: им сразу становится плохо.



Глютен не вреден для большинства людей / фото: unsplash

Всем остальным не нужно отказываться от глютена и покупать безглютеновый хлеб (по завышенной цене, стоит отметить). Безглютеновые изделия для массового потребителя – это не более, чем маркетинговый ход. Достаточно удачный, надо признать.

Итоги года: Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году

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