Мифы об общем наркозе: чего не стоит бояться

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Мифы об общем наркозе
Мифы об общем наркозе / medicalnewstoday.com

Почти у каждого человек боится. Бояться перед наркозом – это нормально, уверяет репродуктолог Александра Пилипенко, а тут ещё вокруг общего наркоза до сих пор есть ряд мифов.

По ее словам, медикаментозный сон неизбежен даже при пункции яичников и гистероскопии. Эти операции непродолжительны  во времени, но нужно "поспать" на несколько часов.

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Миф 1. "Я не проснусь"

Эксперт отмечает, что в своей практике такого не встречала. Из-за непродолжительного времени проведения операции больших доз препаратов для наркоза не требуется.

Более того, доза для каждой женщины рассчитывается отдельно, при этом учитывается ее рост и вес, сопутствующие заболевания, возраст и другие факторы.

Во время операции врач оценивает состояние пациента, опираясь на мониторинг (пульс, давление, кривая ЭКГ, насыщение крови кислородом). По словам репродуктолога, не проснуться при полном контроле почти нереально.

Миф. 2 "Я забуду что-нибудь, или вообще все"

Современная фармакология шагнула далеко вперед, препараты для наркоза не влияют на кратковременную и долговременную память.

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Миф. 3 "Я стану хамить или нести чушь"

Если вы не делаете этого постоянно, то во время операции тоже не станете. И даже если вы решите раскрыть пароль к сайту Пентагона, то врач будет слишком занят своей работой, и вряд ли успеет уловить секретную информацию.

Максимум, что вы можете сделать, это "держать оборону" и при послеоперационной обработке попробовать оттолкнуть врача ногой. Именно поэтому ноги фиксируют в самом начале операции.

Миф 4. "Мне долго будет слишком плохо"

Галлюцинации, тошнота, рвота – чего только не приписывают наркозу. Но эти ощущения не всегда проявляются. А если и возникают, то сохраняются непродолжительное время.

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В среднем через 1-2 часа человек уже может идти домой, но если он не уверена в своих силах, то может оставаться в палате столько, сколько нужно.

Некоторые пациентки берут с собой близкого родственника или друга. В этом есть определенный смысл, ведь управлять автомобилем сразу после операции не рекомендуется.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье
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