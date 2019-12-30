Самые интересные мифы, которые опровергла Супрун в 2019 году
Тема здоровья волнует едва ли не каждого, следовательно, рекомендаций и советов, как его поддерживать – множество. Впрочем, не все они верны и действенны, а часто наоборот вредны. Кроме Здоровья 24 мифы активно разрушает и Ульяна Супрун. Какие из них, по нашему мнению, были самыми интересными – читайте в материале.
Проверьте, верите ли вы "шаманским рекомендациям", или же перешли на сторону доказательной медицины.
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Миф №1. Отосплюсь на выходных
Если вы до сих пор надеетесь "отоспаться на выходных", должны вас разочаровать – это невозможно.
"Отсыпание" на выходных не способно в длительной перспективе предотвратить проблемы со здоровьем, которыми грозит нехватка сна.
За выходные нельзя компенсировать недостаток сна. К тому же, такое "отоспаться на выходных" может иметь негативные последствия – "социальный джетлаг". Это когда мы не можем заснуть в воскресенье вечером и проснуться утром в понедельник, ведь биоритмы и режим сбились. А такой сбой может повлечь неконтролируемое чувство голода, недостаток энергии, плохое самочувствие.
Ульяна Супрун советует спать полноценно в течение недели, чтобы не было необходимости наверстывать сон на выходных.
Миф №2. Бег вредит суставам
Физическая активность, в частности бег, не может "стереть" суставы, убеждает Супрун. Спорт наоборот улучшает состояние суставов. Подтверждением тому служат многочисленные исследования: у марафонцев распространенность остеоартрита в два раза ниже в сравнении с людьми, не занимающимися спортом.
Ученые проверили с помощью МРТ изменения в суставах полупрофессиональных бегунов и бегунов-любителей. Измерения проводили до марафона и после. Изменений в хрящах и костях, образующих суставы, не обнаружили.
Кроме того, Супрун не советует прекращать бегать даже тем, у кого уже развился остеоартрит, ведь физическая активность является одним из основных лечебных методов.
Как бегать, чтобы не вредить суставам / Фото:Unsplash
Миф №3. Микроволновая печь делает еду вредной
Вред микроволновки значительно преувеличивают. Часто можно услышать мнение, что микроволновая печь излучает радиацию и приводит к раку. Впрочем, этому нет никаких доказательств.
Что касается приготовления пищи в микроволновой печи, то следует отметить, что, например, во время варки овощей традиционным способом разрушается почти половина всех полезных элементов и витаминов, в то время как во время готовки в свч – примерно четверть.
В целом, чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновка лучше варки, потому что витамины не вывариваются в воду, а приготовление занимает меньше времени, что тоже помогает сохранить пользу продукта.
Впрочем, для разогрева еды есть важное условие, которое следует соблюдать, – использовать только безопасные емкости для подогрева пищи – стеклянную или керамическую посуду. Если используете пластик, следите, чтобы на нем была соответствующая маркировка, которая это позволяет.
Миф №4. Витамин С помогает при простуде
Витамин С не действенный во время лечения простуды и даже не слишком действенный как профилактическое средство. Следовательно, дополнительно потреблять его нет причин.
А вот передозировка этим витамином увеличивает риск образования камней в почках. А более двух грамм витамина С в сутки могут вызвать тошноту, диарею, изжогу, рвоту, головную боль и бессонницу.
Впрочем, это важный витамин для нашего организма, потому что он вовлечен в образование коллагена и восстановление соединительной ткани, костей и кожи, улучшает усвоение железа. Организм не образует самостоятельно витамин С, поэтому его следует получать из пищи.
Витамин С не поможет вылечить простуду / Фото: Unsplash
Миф №5. Почистить сосуды, чтобы вылечить атеросклероз
"Чистка сосудов" за один раз возможна только путем хирургического вмешательства, однако даже нанотехнологии не могут сделать этого полностью и навсегда. Чтобы вылечить атеросклероз, следует в корне изменить образ жизни: изменить рацион, быть физически активным, отказаться от курения и контролировать давление. Иногда стоит принимать сатины – лекарства для контроля холестерина.
Это достаточно коварное заболевание, часто люди узнают о нем на поздних стадиях, когда начинаются проблемы с сердцем или ногами. Следовательно, важно после 45 лет сдавать анализ на холестерин.
Миф №6. Массаж простаты – эффективный способ лечения бесплодия, эректильной дисфункции, боли в пояснице
На самом деле, массаж простаты не поможет вылечить мужские заболевания. Ульяна Супрун подчеркнула, что его нужно применять только в диагностических целях. Незначительное облегчение от массажа действительно возможно благодаря оттоку жидкости, однако проблемы массаж не устранит.
К тому же, массаж простаты может быть болезненным и опасным.
В частности может вызывать: кровотечение, воспаление кожи, распространение метастазов рака простаты, повреждение прямой кишки, синяки. Нельзя делать массаж простаты, если есть аденома (увеличение) или рак простаты и инфекционные болезни моче- и семявыносящих путей.
Миф №7. Боль во время месячных – это нормально
Болезненные менструации – это ненормально, это нарушение менструального цикла, которое носит название дисменорея. Она может быть первичной и вторичной.
У 45%-46% женщин болезненные менструации, большинство из них не обращается за помощью к врачу. А зря, ведь врач может предложить комплексные гормональные контрацептивы или гормональную терапию в низких дозах и это поможет женщине избавиться от боли, вернет фертильность и полноценную жизнь.
Первичная дисменорея возникает в подростковом возрасте. При отсутствии тазовых патологий болевые ощущения объясняются высоким уровнем простагландинов.
Вторичная дисменорея возникает у 10% женщин с болезненными менструациями после 25-30 лет. Причинами возникновения могут быть: эндометриоз, аденомиоз, фибромы в матке, воспаление органов малого таза, полипы в кишечнике, лейомиосаркома матки, эктопическая (внематочная) беременность, стеноз (сужение) цервикального канала.
Своевременное обращение к врачу спасет не только от менструальной боли, но и поможет сохранить здоровье. Поэтому не следует считать боль нормой, лучше понять причину и устранить ее. Это важно!
Миф №8. Психосоматика онкозаболеваний
До сих пор нет научных обоснований о психосоматике онкозаболеваний. Рак – не психосоматическая болезнь!
Рак возникает из-за мутации или воздействия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль растет и метастазирует — распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии, и, увы, по-своему убивает.
Эмоции никак не способствуют развитию или распространению рака. На риски развития рака влияют наследственность и образ жизни. А когда речь идет о влиянии окружающей среды и образе жизни, целесообразно говорить "увеличивает вероятность рака", а не "вызывает рак".
Психологическая поддержка важна для онкобольных / Фото: Unsplash
А вот утверждать, что рак возникает из-за обиды или нелюбви к себе – то же самое, что говорить, что жертвы насилия сами спровоцировали насильника.
Чтобы снизить риск рака, надо пользоваться солнцезащитными кремами, презервативами, респираторами, есть простую пищу, контролировать вес и не курить. Руководствоваться принципами доказательной медицины и консультироваться с врачом при появлении проблем со здоровьем.
Миф №9. Лечение пчелиными укусами
Нет исследований, которые подтвердили бы целебные свойства пчелиных продуктов, положительное влияние на организм введения пчелиного яда путем укусов пчел. Такое лечение предполагает высокую вероятность побочных эффектов.
Лишь в Украине существует еще один интересный и сомнительный метод лечения при помощи пчел – ночевка в специально оборудованном домике – людям предлагают лежать на кровати, под которой есть улей с насекомыми.
Скорее всего, такое "лечение" не принесет какого-либо особого вреда для организма, но и обещанной пользы тоже. Основатели этого способа, мягко говоря, преувеличивают его оздоровительные эффекты.
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