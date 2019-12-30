Самые интересные мифы, которые опровергла Супрун в 2019 году

Тема здоровья волнует едва ли не каждого, следовательно, рекомендаций и советов, как его поддерживать – множество. Впрочем, не все они верны и действенны, а часто наоборот вредны. Кроме Здоровья 24 мифы активно разрушает и Ульяна Супрун. Какие из них, по нашему мнению, были самыми интересными – читайте в материале.

Проверьте, верите ли вы "шаманским рекомендациям", или же перешли на сторону доказательной медицины.

Читайте также: Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году

Миф №1. Отосплюсь на выходных

Если вы до сих пор надеетесь "отоспаться на выходных", должны вас разочаровать – это невозможно.

"Отсыпание" на выходных не способно в длительной перспективе предотвратить проблемы со здоровьем, которыми грозит нехватка сна.

За выходные нельзя компенсировать недостаток сна. К тому же, такое "отоспаться на выходных" может иметь негативные последствия – "социальный джетлаг". Это когда мы не можем заснуть в воскресенье вечером и проснуться утром в понедельник, ведь биоритмы и режим сбились. А такой сбой может повлечь неконтролируемое чувство голода, недостаток энергии, плохое самочувствие.

Ульяна Супрун советует спать полноценно в течение недели, чтобы не было необходимости наверстывать сон на выходных.

Миф №2. Бег вредит суставам

Физическая активность, в частности бег, не может "стереть" суставы, убеждает Супрун. Спорт наоборот улучшает состояние суставов. Подтверждением тому служат многочисленные исследования: у марафонцев распространенность остеоартрита в два раза ниже в сравнении с людьми, не занимающимися спортом.

Ученые проверили с помощью МРТ изменения в суставах полупрофессиональных бегунов и бегунов-любителей. Измерения проводили до марафона и после. Изменений в хрящах и костях, образующих суставы, не обнаружили.

Кроме того, Супрун не советует прекращать бегать даже тем, у кого уже развился остеоартрит, ведь физическая активность является одним из основных лечебных методов.



Как бегать, чтобы не вредить суставам / Фото:Unsplash

Миф №3. Микроволновая печь делает еду вредной

Вред микроволновки значительно преувеличивают. Часто можно услышать мнение, что микроволновая печь излучает радиацию и приводит к раку. Впрочем, этому нет никаких доказательств.

Что касается приготовления пищи в микроволновой печи, то следует отметить, что, например, во время варки овощей традиционным способом разрушается почти половина всех полезных элементов и витаминов, в то время как во время готовки в свч – примерно четверть.

В целом, чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновка лучше варки, потому что витамины не вывариваются в воду, а приготовление занимает меньше времени, что тоже помогает сохранить пользу продукта.

Впрочем, для разогрева еды есть важное условие, которое следует соблюдать, – использовать только безопасные емкости для подогрева пищи – стеклянную или керамическую посуду. Если используете пластик, следите, чтобы на нем была соответствующая маркировка, которая это позволяет.

Миф №4. Витамин С помогает при простуде

Витамин С не действенный во время лечения простуды и даже не слишком действенный как профилактическое средство. Следовательно, дополнительно потреблять его нет причин.

А вот передозировка этим витамином увеличивает риск образования камней в почках. А более двух грамм витамина С в сутки могут вызвать тошноту, диарею, изжогу, рвоту, головную боль и бессонницу.

Впрочем, это важный витамин для нашего организма, потому что он вовлечен в образование коллагена и восстановление соединительной ткани, костей и кожи, улучшает усвоение железа. Организм не образует самостоятельно витамин С, поэтому его следует получать из пищи.



Витамин С не поможет вылечить простуду / Фото: Unsplash

"Чистка сосудов" за один раз возможна только путем хирургического вмешательства, однако даже нанотехнологии не могут сделать этого полностью и навсегда. Чтобы вылечить атеросклероз, следует в корне изменить образ жизни: изменить рацион, быть физически активным, отказаться от курения и контролировать давление. Иногда стоит принимать сатины – лекарства для контроля холестерина.

Это достаточно коварное заболевание, часто люди узнают о нем на поздних стадиях, когда начинаются проблемы с сердцем или ногами. Следовательно, важно после 45 лет сдавать анализ на холестерин.

Миф №6. Массаж простаты – эффективный способ лечения бесплодия, эректильной дисфункции, боли в пояснице

На самом деле, массаж простаты не поможет вылечить мужские заболевания. Ульяна Супрун подчеркнула, что его нужно применять только в диагностических целях. Незначительное облегчение от массажа действительно возможно благодаря оттоку жидкости, однако проблемы массаж не устранит.

Уляна Супрун “Просто были времена, когда такой достаточно интимный массаж был единственным средством помощи пациенту. Сейчас, к счастью, есть возможность лечить пациента, а не участок тела, и действовать с помощью эффективных лекарственных средств и изменения образа жизни. Массаж простаты как лечебная процедура НЕ входит ни в какие гайдлайны по урологии”.

К тому же, массаж простаты может быть болезненным и опасным.

В частности может вызывать: кровотечение, воспаление кожи, распространение метастазов рака простаты, повреждение прямой кишки, синяки. Нельзя делать массаж простаты, если есть аденома (увеличение) или рак простаты и инфекционные болезни моче- и семявыносящих путей.

Болезненные менструации – это ненормально, это нарушение менструального цикла, которое носит название дисменорея. Она может быть первичной и вторичной.

У 45%-46% женщин болезненные менструации, большинство из них не обращается за помощью к врачу. А зря, ведь врач может предложить комплексные гормональные контрацептивы или гормональную терапию в низких дозах и это поможет женщине избавиться от боли, вернет фертильность и полноценную жизнь.

Первичная дисменорея возникает в подростковом возрасте. При отсутствии тазовых патологий болевые ощущения объясняются высоким уровнем простагландинов.

Вторичная дисменорея возникает у 10% женщин с болезненными менструациями после 25-30 лет. Причинами возникновения могут быть: эндометриоз, аденомиоз, фибромы в матке, воспаление органов малого таза, полипы в кишечнике, лейомиосаркома матки, эктопическая (внематочная) беременность, стеноз (сужение) цервикального канала.

Своевременное обращение к врачу спасет не только от менструальной боли, но и поможет сохранить здоровье. Поэтому не следует считать боль нормой, лучше понять причину и устранить ее. Это важно!

Миф №8. Психосоматика онкозаболеваний

До сих пор нет научных обоснований о психосоматике онкозаболеваний. Рак – не психосоматическая болезнь!

Рак возникает из-за мутации или воздействия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль растет и метастазирует — распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии, и, увы, по-своему убивает.

Эмоции никак не способствуют развитию или распространению рака. На риски развития рака влияют наследственность и образ жизни. А когда речь идет о влиянии окружающей среды и образе жизни, целесообразно говорить "увеличивает вероятность рака", а не "вызывает рак".



Психологическая поддержка важна для онкобольных / Фото: Unsplash

А вот утверждать, что рак возникает из-за обиды или нелюбви к себе – то же самое, что говорить, что жертвы насилия сами спровоцировали насильника.

Чтобы снизить риск рака, надо пользоваться солнцезащитными кремами, презервативами, респираторами, есть простую пищу, контролировать вес и не курить. Руководствоваться принципами доказательной медицины и консультироваться с врачом при появлении проблем со здоровьем.

Миф №9. Лечение пчелиными укусами

Нет исследований, которые подтвердили бы целебные свойства пчелиных продуктов, положительное влияние на организм введения пчелиного яда путем укусов пчел. Такое лечение предполагает высокую вероятность побочных эффектов.

Лишь в Украине существует еще один интересный и сомнительный метод лечения при помощи пчел – ночевка в специально оборудованном домике – людям предлагают лежать на кровати, под которой есть улей с насекомыми.

Скорее всего, такое "лечение" не принесет какого-либо особого вреда для организма, но и обещанной пользы тоже. Основатели этого способа, мягко говоря, преувеличивают его оздоровительные эффекты.