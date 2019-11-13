Мифы в гинекологии: какие бюстгальтеры носить и когда надо рожать

Гинекология, как и любая другая врачебная сфера, успела обрасти некоторыми мифами и стереотипами.

Абсурдными мифами, связанными с женским здоровьем, поделилась врач-гинеколог Екатерина Серегина.

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Рожать – чем раньше, тем лучше

Рожайте тогда, когда вы с партнером к этому готовы: в эмоциональном, физическом и, конечно, финансовом плане.

Просто помните о том, что после 35 лет качество яйцеклеток значительно ухудшается. ⠀

Осмотр гинеколога – это больно

Это не совсем приятная процедура, но ничего болезненного в ней нет. Ради себя и своего здоровья вполне можно потерпеть один раз в год по несколько минут.



Бюстгальтеры с косточками не вызывают рак молочной железы

Эрозию нужно прижигать

Начнем с того, что эрозия матки иногда является эктопией шейки матки и это в норме. В некоторых случаях это признак воспалительного процесса, требует медикаментозного лечения.

Не стоит отбрасывать и такой вариант, что эрозия может быть симптомом предракового состояния, поэтому на самом деле важно идти к гинекологу и прислушиваться к его советам, а не к старшим родственникам.

От бюстгальтера с косточками возникает рак груди

Считается, что бюстгальтеры с косточками пережимают лимфатические сосуды, из-за чего происходит накопление токсинов, а затем рак и смерть. Этот миф появился в 1995 году благодаря книге "Одет в убийство", а затем распространялся и подкреплялся в обществе.

Однако Американское онкологическое общество до сих пор никак не может найти взаимосвязи между косточками в бюстгальтере и раком груди. Носите ли вы лифчик с косточками или нет – это ваше дело. Совсем другой вопрос, носите ли вы маленький бюстгальтер, который слишком сильно пережимает грудь.

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