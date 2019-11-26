Елітні авто та маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні Михайло Гичка

В Україні, щоб перенести обласну лікарню з міста-мільйонника в маленьке містечко, потрібні не джин чи золота рибка, а "правильні" свати. І це все не фантазії чи казки, а реалії сьогоднішнього Львова.

Багатства лікарської родини

Михайло Гичка – головний лікар Львівської обласної лікарні. Він все життя в лікарській професії, яка дала йому можливість не лише безбідного існування, але й втілення мрій всієї його сім'ї.

К слову: Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми

Дружина Михайла Гички теж працює на благо країни. Вона голова Пустомитівської районної ради у Львівській області. В скромного лікаря з доходом у 20 тисяч гривень на місяць та його дружини, яка офіційно заробляє близько 40 тисяч гривень, життя явно не по статках.



Михайло Гичка

Cім'я головного лікаря живе в шикарному заміському будинку на майже 400 квадратних метра та має люксові авто. Головний лікар їздить на Land Cruiser, а його дружина на новому джипі Lexus.



Галина Гичка

Щоправда, вартість Lexus в декларації смішна – 15 тисяч доларів, але ж гарним людям, мабуть, знижки роблять, відсотків так на 70%, судячи з офіційних цін на ці машини.

Син головного лікаря Назарій у генетичний спадок теж отримав яскраві лікарські здібності. Спочатку, після закінчення навчання, попрацював в лікарні батька, а потім відразу на керівника в столицю. Сьогодні син Михайла Гички очолює Київський пологовий будинок №3.

Невже не геніальний фахівець? З молодого акушера-гінеколога і відразу в головні лікарі столиці.



Син Гички з невісткою та внучкою

До речі, головним лікарем Назарій став, коли його тесть Богдан Дубневич був народним депутатом від правлячої партії "Блоку Петра Порошенка". Як завжди, приємні збіги.



Богдан Дубневич

Декларація Назарія теж вражає – десятки квартир, кілька будинків, люксові авто та 3 мільйони доларів у заощадженнях в дружини. Такі розкоші не снилися не лише середньостатистичному українцю, а навіть топовим лікарям за кордоном.

Як Гичка допомагає Дубневичам

Звичайно, що дружина походить з заможної сім'ї Дубневичів, але Михайло Гичка теж своїх сватів не забуває. Так, нещодавно головний лікар Львівської обласної лікарні переніс лікарню зі Львова в маленьке містечко Великий Люблін. Ну, як переніс, – переєстрував адресу лікарні, щоб всі податки йшли не у львівський бюджет, а у Великолюблінський.

Навіщо, запитаєте ви? Відповідь проста – це округ рідного брата його свата. Рідний брат свата – Ярослав Дубневич, з якого нещодавно Верховна Рада знімала недоторканність і якого звинувачують в розкраданні державних коштів.

Про маєтки Ярослава Дубневича – читайте у матеріалі 24 каналу

Перенесення лікарні на округ Дубневича дуже допоможе тому з голосами виборців там на наступних виборах. До речі, це не єдиний медичний центр у Великому Любіні. Так, там вже 10 років будують реабілітаційний центр, вартість будівництва якого сягає майже 200 мільйонів гривень.



Ярослав Дубневич

Схеми заробітку у Львівській обласній лікарні

Закупівлі Львівської обласної лікарні теж вражають. Так, наприклад, нещодавно лікарня закупила послуг з прання білизни у фітнес-тренерки. Все красиво – ціна нижча, довести нічого не можливо. От лише після закупівлі лікарня оформила 2 додаткові угоди, які підняли ціну на 20%.

Интиресно! Чому ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі: причини та приклади

Класична схема, як обійти "непотрібних" конкурентів на закупівлях: домовляєшся з замовником → занижуєш вартість → додатковими угодами, після укладення договору, підіймаєш суму до потрібної.

Щоправда, схема працює лише в одному випадку, коли замовник бере в ній участь і погоджується пізніше сам собі підняти ціну, яку він має заплатити.

Не раз Гичка викидав з торгів компанії, які пропонували ціни на десятки мільйонів нижчі за конкурентів. Рік тому лікарня переплатила 30 мільйонів гривень на закупівлі витратних матеріалів для діалізу.

30 мільйонів лише на одній закупівлі, ви собі можете це уявити? З такими розцінками зовсім не дивно, що головний лікар Львівської обласної лікарні живе в розкішному будинку, їздить на люксових авто. Водночас, як лише 25% пацієнтів отримують діаліз, який так їм необхідний.

Той самий діаліз, на якому лікарня переплачує по 30 мільйонів гривень, в той час як люди помирають, не дочекавшись своєї черги на нього.