Микробы в аэропорту: где их больше всего

В общественных местах скапливается огромное количество вредных бактерий. Одно из таких мест – аэропорт. Ежегодно аэропорты мира принимают от десятка тысяч до десятков миллионов пассажиров.

Эксперты решили исследовать территории аэропортов на предмет количества бактерий на квадратный дюйм, пишет Men'sHealth. Один квадратный дюйм – это 2,54 сантиметра.

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Больше всего бактерий содержалось на стойках регистрации пассажиров. Из-за того, что сенсорные экраны постоянно трогают руками пассажиры, стойки содержат в среднем 253 857 болезнетворных микроорганизмов на квадратный дюйм.

Второе место по степени загрязненности – кресла и скамейки, где пассажиры ожидают посадки на рейс. Квадратный дюйм площади кресла содержит примерно 21 000 бактерий и грибковых клеток.

Третье место по загрязненности эксперты отдали питьевым фонтанам. Там содержится 19 тысяч клеток грибка и бактерий на квадратный дюйм.



19 тысяч клеток грибка содержится на 2,54 квадратных сантиметрах питьевого фонтана

Чтобы избежать инфекций, стоит всегда иметь с собой антисептик для рук и не забывать мыть их каждый раз перед приемом пищи и после.

Также советуем не пить чай или кофе на борту самолета, поскольку цистерны с водой очищаются раз в четыре года.

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