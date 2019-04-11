Микробы в аэропорту: где их больше всего

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Микробы в аэропорту: где их больше всего
Микробы в аэропорту: где их больше всего / unsplash.com

В общественных местах скапливается огромное количество вредных бактерий. Одно из таких мест – аэропорт. Ежегодно аэропорты мира принимают от десятка тысяч до десятков миллионов пассажиров.

Эксперты решили исследовать территории аэропортов на предмет количества бактерий на квадратный дюйм, пишет Men'sHealth. Один квадратный дюйм – это 2,54 сантиметра.

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Больше всего бактерий содержалось на стойках регистрации пассажиров. Из-за того, что сенсорные экраны постоянно трогают руками пассажиры, стойки содержат в среднем 253 857 болезнетворных микроорганизмов на квадратный дюйм.

Второе место по степени загрязненности – кресла и скамейки, где пассажиры ожидают посадки на рейс. Квадратный дюйм площади кресла содержит примерно 21 000 бактерий и грибковых клеток.

Третье место по загрязненности эксперты отдали питьевым фонтанам. Там содержится 19 тысяч клеток грибка и бактерий на квадратный дюйм.

19 тисяч клітин грибка міститься на 2,54 квадратних сантиметрах питного фонтану
19 тысяч клеток грибка содержится на 2,54 квадратных сантиметрах питьевого фонтана

Чтобы избежать инфекций, стоит всегда иметь с собой антисептик для рук и не забывать мыть их каждый раз перед приемом пищи и после.

Также советуем не пить чай или кофе на борту самолета, поскольку цистерны с водой очищаются раз в четыре года.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Путешествия
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