Микропластик в воде пока не представляет угрозы здоровью – ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения не видит угрозы для здоровья человека в наличии микропластика в воде.
Вместе с тем, эксперты предостерегают, что если загрязнение водоемов продолжится, последствия для водных экосистем могут быть неутешительными, пишет Deutsche Welle.
Читайте также: Сколько человек съедает микропластика за год: потрясающие данные
Согласно отчету организации, существует большая разница между прогнозируемым объемом токсинов, который тело человека может поглотить без ущерба, и теми показателями, которые будут считаться губительными.
Загрязнение водоемов надо замедлить
"Пока мы совсем не озабочены", – отметил эксперт ВОЗ Брюс Гордон, рассказывая о нынешних концентрации микропластика в воде.
Тогда как другая представительница организации Мария Нейра подчеркнула необходимость замедлить темпы загрязнения.
"Необходимо уменьшить рост пластикового загрязнения во всем мире", – отметила она и призвала более детально исследовать данную тему.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.