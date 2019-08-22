Микропластик в воде пока не представляет угрозы здоровью – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения не видит угрозы для здоровья человека в наличии микропластика в воде.

Вместе с тем, эксперты предостерегают, что если загрязнение водоемов продолжится, последствия для водных экосистем могут быть неутешительными, пишет Deutsche Welle.

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Согласно отчету организации, существует большая разница между прогнозируемым объемом токсинов, который тело человека может поглотить без ущерба, и теми показателями, которые будут считаться губительными.



Загрязнение водоемов надо замедлить

"Пока мы совсем не озабочены", – отметил эксперт ВОЗ Брюс Гордон, рассказывая о нынешних концентрации микропластика в воде.

Тогда как другая представительница организации Мария Нейра подчеркнула необходимость замедлить темпы загрязнения.

"Необходимо уменьшить рост пластикового загрязнения во всем мире", – отметила она и призвала более детально исследовать данную тему.