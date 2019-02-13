Миллениалы станут поколением толстяков: исследование

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Проблема ожирения
Проблема ожирения / pixabay.com

Если миллениалы (люди, родившиеся с 1981 по 1999 год) и дальше будут портить еду и уклоняться от работы, то рискуют стать самым толстым поколением в истории.

Британская молодежь уже на пути к ожирению. К среднему возрасту лишний вес наберут около семи из десяти британцев, рожденных в середине 80-90-х, – против пяти из десяти в поколении, что появились на свет после войны.

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Эти выводы сделали сотрудники Cancer Research UK – организации, исследующей онкологические заболевания. Лишний вес увеличивает риск развития 13 видов рака, в том числе рака груди, кишечника и почек.

"Миллениалы гонятся за модой на якобы здоровую пищу, но это не заменит им сбалансированной диеты", – отметила пресс-секретарь организации Линда Болд.

Ожиріння
Лишний вес имеют большинство украинцев

Среди западноевропейских стран Великобритания лидирует по количеству людей с ожирением, однако об опасности лишних килограммов знают лишь 15% жителей.

"Опасно, что лишний вес становится чем-то нормальным: множество взрослых не признают, что у них ожирение, а потом не видят проблемы и в детей", – подчеркивает Рассел Вайнер, профессор Королевского колледжа педиатрии.

Избыточная масса тела в 2012 году была у 53 % жителей Украины и их число постоянно растет. А в общем, население Земли каждые десять лет становилось на 1,5 килограмма тяжелее с 1975-го.

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Теги: Здоровье Здоровое питание Ожирение Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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