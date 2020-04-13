Миллион долларов за вакцину от Зеленского: академик высмеял инициативу президента

Зеленский пообещал миллион долларов украинскому ученому, который сумеет изобрести вакцину против нового штамма коронавируса. Доктор физико-математических наук Семен Есилевский высмеял инициативу президента и заявил, что такой суммы не хватит даже на скрепки.

Такие исследования – это многолетние миллиардные инвестиции, продуманная государственная политика, стратегия подготовки кадров и привлечение специалистов мирового уровня, рассказал на свои странице в фейсбуке биофизик Семен Есилевский.

Ранее Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины или лекарств от COVID-19

Есилевский пояснил, что вакцины и лекарства не просто "изобретают", словно в фильмах Marvel. Их разрабатывают годами с помощью сложных исследовательских и производственных цепочек стоимостью в миллиарды, привлекая к исследованиям тысячи людей высокой квалификации.

Президент страны не имеет ни малейшего понятия о том, сколько реально стоят биомедицинские исследования в области вирусологии и какие для этого нужны материальные и человеческие ресурсы. Спойлер: миллион долларов для таких работ – это даже не на скрепки,

– написал Есилевский.

Ученый добавил, что в Украине такие препараты просто некому изобретать. По словам биофизика, президент Украины не понимает, что в нашей стране такие исследования невозможны.

Есилевский отметил, что в стране нет ни достаточного количества таких специалистов, ни материальной базы, ни финансирования. Кроме того, в Украине нет сертифицированных лабораторий безопасности нужного уровня и законодательной основы для проведения таких исследований.

Президент Украины вообще не понимает, что в Украине такие исследования в принципе невозможны, потому что на протяжении 30 лет науку целенаправленно убивали в ноль и прекрасно в этом преуспели,

– заявил ученый.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.