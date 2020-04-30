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Миллионы доз вакцины против COVID-19 могут быть готовы к началу 2021 года, – инфекционист

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Мільйони доз вакцини проти COVID-19 можуть бути готові до початку 2021 року
Мільйони доз вакцини проти COVID-19 можуть бути готові до початку 2021 року / Getty Images

Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что до января следующего года в США могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Об этом пишет издание NBC. Фаучи считает, что существует вероятность до января подготовить сотни миллионов доз вакцины против COVID-19.

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Мы хотим действовать быстро, но в то же время хотим убедиться, что вакцина будет безопасна и эффективна,
– сказал медик.

Инфекционист вспомнил, что в январе он заявлял о том, что создание вакцины займет от года до 18 месяцев. Ее готовность зависит от результата ее клинических испытаний.

Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna и Оксфордский университет.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости США Вакцинация Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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