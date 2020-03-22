Министр Минздрава заявил, что отсрочит второй этап медреформы

Новоназначенный министр Минздрава Илья Емец заявил, что второй этап медреформы, который должен был стартовать 1 апреля, необходимо перенести на три месяца.

Об этом министр сообщил в эфире одного из телеканалов. Впрочем, Емец отметил, что хочет продолжать реформы в системе здравоохранения по европейскому примеру.

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Емец заявил, что вопрос о прекращении медреформы в связи с пандемией коронавируса является сложным.

Илья Емец "Это сложный вопрос, потому что здесь вовлечена законодательная структура. А в этих условиях созвать внеочередную сессию Верховной Рады невозможно. Но сейчас, чтобы больницы не закрылись, я попросил три месяца после апреля, чтобы не закрывали те больницы, которые работают".

Почему важен старт второго этапа медреформы

Похоже, что в Верховной Раде пытаются сорвать второй этап медицинской реформы. Несмотря на все преимущества, в частности второй этап предусматривает новую схему финансирования узкопрофильных специальностей и стационара. То есть пациент сможет свободно выбирать врача и медучреждение.

С 1 апреля 2020 года пациент будет свободно выбирать врача и медицинское учреждение. За услуги больнице должна будет платить Национальная служба здоровья.

Что известно о новом главе Минздрава? Илья Емец уже второй раз возглавил Министерство здравоохранения, впервые он занимал эту должность во времена правления Януковича. Емец входил в состав рабочей группы, которая анализировала ход реформы украинской медицины Ульяны Супрун. Правительство поддержало кандидатуру Ильи Емца на пост главы Министерства здравоохранения 4 марта 2020 года.

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