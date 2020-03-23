Министр здравоохранения Емец уходит в отставку, – Гончаренко

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что действующий министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.

Об этом Гончаренко сообщил в телеграм-канале.

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Министр здравоохранения Емец уходит в отставку,

– написал Гончаренко.

Гончаренко добавил, что его источники из Министерства здравоохранения и "Слуги Народа" сообщили, что Емец не смог наладить работу министерства.

Алексей Гончаренко "Емец вовсе не смог наладить работу министерства. И в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействия вирусу. Поэтому, было принято решение об отставке".

Следовательно, по словам Гончаренко, сейчас идут финальные согласования, относительно отставки Емца с поста главы Минздрава.

В комментарии для 24 канала спикер Минздрава Артем Дехтяренко отметил, что не владеет информацией о возможной отставке Ильи Емца.

Артем Дехтяренко "По этому поводу у меня никакой информации нет. Мы работаем в усиленном режиме так же, как и работали ранее".

Впрочем, о грядущей отставке Емца заявил еще один депутат – Александр Дубинский.

Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке. Курьезная история с подробностями – через час на моем ютуб-канале,

– сообщил Дубинский.

Причина отставки Емца

Как известно, министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что при соответствующем голосовании депутаты должны не бояться, а проявить силу воли.

Отдельно он обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их проголосовать за введение чрезвычайного положения. Мол, они должны проявить силу воли, не бояться, а собраться и поддержать это решение для спасения украинцев.

Интересно, что перед таким голосованием и сами депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Похоже, что Емец поставил ультиматум Зеленскому: либо чрезвычайное положение, либо он уходит в отставку.

Что известно про Илью Емца?Илья Емец уже во второй раз возглавил Министерство здравоохранения, впервые он занимал эту должность во времена правления Януковича. Емец входил в состав рабочей группы, которая анализировала ход реформы украинской медицины Ульяны Супрун. Правительство поддержало кандидатуру Ильи Емеца на пост главы Министерства здравоохранения 4 марта 2020 года.

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