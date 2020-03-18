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Министр здравоохранения Нидерландов потерял сознание во время дискуссии о коронавирусе: видео

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Во время дебатов, посвященных кризису из-за коронавируса, глава Минздрава Нидерландов Бруно Брюйнс потерял сознание. Депутатам пришлось немедленно отложить дискуссию.

Під час дискусії Брюйнс раптово знепритомнів, але йому швидко допоміг встати його колега Вутер Кулімз, повідомляє Hart van Nederland.

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Міністр охорони здоров'я після цього покинув залу, а дебати вирішили перенести. За словами ЗМІ, Брюйнс було непереливки під час дебатів. Багато депутатів висловили своє невдоволення через нестачу засобів захисту у медичних установах.

Дискусія через коронавірус тривала весь день, а очільнику МОЗ довелося взяти на себе низку зобов’язань. 

Після інциденту Бруно Брюйнс подякував фанатам за підтримку. Він пояснив, що після кількох тижнів безперервної роботи почувається виснаженим. Його стан покращується й вже завтра він обіцяє повернутися на роботу з новими силами. 

Станом на 18 березня, у Нідерландах зафіксували 2 051 випадок зараження коронавірусом та 58 смертей через хворобу.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Нидерланды Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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