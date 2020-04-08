Министру здравоохранения назначили новых заместителей

Кабинет Министров Украины назначил Теряеву Елену Первым заместителем Министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Микичак заместителями Министра здравоохранения.

Такое решение было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Елена Теряева до этого работала директором Южного межрегионального департамента НСЗУ, еще раньше – директором Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации на руководящих должностях в КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", а также в Макеевском городском совете.

Теперь она будет отвечать в частности за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве.



Елена Теряева / moz.gov.ua

Светлана Шаталова также занимала руководящие должности в Одессе. Ранее она работала в Одесской областной государственной администрации, на государственном предприятии "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг", а также в компаниях ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

В Министерстве здравоохранения Светлана Шаталова будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, а также взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении ведомства.



Светлана Шаталова / moz.gov.ua

Ирина Микичак ранее была первым заместителем Министра здравоохранения. С апреля 2017 по декабрь 2019 года она была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Является соучредителем и координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным Банком, ВОЗ, Агентством США по международному развитию, Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ и другими проектами в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья.



Ирина Микичак / moz.gov.ua

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