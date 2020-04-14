Минобороны США обвиняет РФ в распространении фейков о коронавирусе

Министерство обороны США обвиняет Россию в распространении ложной информации о коронавирусе COVID-19.

Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, пишет пресс-служба Минобороны США.

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Купер сказала, что РФ распространяет на Западе фейковую информацию о COVID-19 через пропагандистские медиаканалы, такие как Russia Today и Sputnik. По ее словам, "другие альтернативные СМИ", которые финансируются Кремлем, отмечали, что в мире не было пандемии, а смерти в Италии были результатом обычного гриппа.

Мы видим много актеров в мире, которые используют COVID-19 для того, чтобы обвинить западных союзников или США лично. Я действительно считаю это мировой экосистемой по дезинформации, когда новость создается в одной части мира, а затем преувеличивается и приобретает популярность в другой части мира,

– пояснила Купер.

Купер также отметила, что Соединенные Штаты призывают РФ прекратить распространять фейки и дезинформацию о коронавирусе в мире.

"Я думаю, что наиболее губительная дезинформация, с которой нам приходится бороться, – это та дезинформация, которая сеется глобально и вызывает недоверие и путаницу. Эти сообщения угрожают мировому здоровью, поскольку они подрывают усилия правительств, органов здравоохранения и организаций, которые отвечают за распространение точной информации о вирусе среди населения", – добавила она.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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