ПЦР-тестирование на COVID-19 в Украине делают в пищевых лабораториях

Министерство здравоохранения привлекло к проведению ПЦР-тестирования на коронавирус лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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Виктор Ляшко "Дополнительно мы привлекли лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей для расширения диагностики методом ПЦР".

По его словам, в Минздраве знают об очередях в некоторых городах-миллионниках на тестирование методом ПЦР. Референс-лаборатория, которая находится в Центре общественного здоровья, постоянно координирует эту работу, чтобы как можно скорее сократить эти очереди.

В частности, в Киеве присоединилась референс-лаборатория, которая на своей базе проводит исследования – 500-600 образцов ежедневно. Во Львове будет привлечена лаборатория медицинского университета и дополнительно будет помогать вирусологическая лаборатория. В частности, мы определили, что такую помощь может оказать лаборатория в Кировоградской области, куда в ближайшее время направят образцы со Львова,

– сказал он.

Задержки ПЦР-тестирования

Украинские лаборатории не справляются с нагрузкой. Поэтому украинцы по несколько недель ждут результатов ПЦР-диагностики, а вирусологические лаборатории работают в 3 смены и без выходных.

Всего в Украине ПЦР-тестирование проводят около 60 лабораторий. Кроме государственных, есть и частные. Там за ПЦР-диагностику придется заплатить от двух тысяч гривен.