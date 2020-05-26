ПЦР-тестирование на COVID-19 в Украине делают в пищевых лабораториях
Министерство здравоохранения привлекло к проведению ПЦР-тестирования на коронавирус лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
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По его словам, в Минздраве знают об очередях в некоторых городах-миллионниках на тестирование методом ПЦР. Референс-лаборатория, которая находится в Центре общественного здоровья, постоянно координирует эту работу, чтобы как можно скорее сократить эти очереди.
В частности, в Киеве присоединилась референс-лаборатория, которая на своей базе проводит исследования – 500-600 образцов ежедневно. Во Львове будет привлечена лаборатория медицинского университета и дополнительно будет помогать вирусологическая лаборатория. В частности, мы определили, что такую помощь может оказать лаборатория в Кировоградской области, куда в ближайшее время направят образцы со Львова,
– сказал он.
Задержки ПЦР-тестирования
Украинские лаборатории не справляются с нагрузкой. Поэтому украинцы по несколько недель ждут результатов ПЦР-диагностики, а вирусологические лаборатории работают в 3 смены и без выходных.
Всего в Украине ПЦР-тестирование проводят около 60 лабораторий. Кроме государственных, есть и частные. Там за ПЦР-диагностику придется заплатить от двух тысяч гривен.
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала