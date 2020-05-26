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ПЦР-тестирование на COVID-19 в Украине делают в пищевых лабораториях

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Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус / unsplash.com

Министерство здравоохранения привлекло к проведению ПЦР-тестирования на коронавирус лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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Виктор Ляшко 
"Дополнительно мы привлекли лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей для расширения диагностики методом ПЦР".

По его словам, в Минздраве знают об очередях в некоторых городах-миллионниках на тестирование методом ПЦР. Референс-лаборатория, которая находится в Центре общественного здоровья, постоянно координирует эту работу, чтобы как можно скорее сократить эти очереди.

В частности, в Киеве присоединилась референс-лаборатория, которая на своей базе проводит исследования – 500-600 образцов ежедневно. Во Львове будет привлечена лаборатория медицинского университета и дополнительно будет помогать вирусологическая лаборатория. В частности, мы определили, что такую помощь может оказать лаборатория в Кировоградской области, куда в ближайшее время направят образцы со Львова,
– сказал он.

Задержки ПЦР-тестирования

Украинские лаборатории не справляются с нагрузкой. Поэтому украинцы по несколько недель ждут результатов ПЦР-диагностики, а вирусологические лаборатории работают в 3 смены и без выходных.

Всего в Украине ПЦР-тестирование проводят около 60 лабораторий. Кроме государственных, есть и частные. Там за ПЦР-диагностику придется заплатить от двух тысяч гривен.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

 

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Профилактика заболеваний Тесты на коронавирус Виктор Ляшко Здоровье Лечение
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