Минздрав: Как будут работать парикмахерские, рестораны, магазины, сферы услуг с 11 мая

От 11 мая Украина ослабляет карантин, в результате чего некоторые сферы услуг вновь станут доступными. Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации предоставления этих услуг.

На своей странице в фейсбуке Виктор Ляшко опубликовал рекомендации для работников различных сфер услуг в условиях карантина.

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Ляшко отметил, что найти нужный баланс между сохранением здоровья и жизни людей и постепенным запуском экономики крайне важно.

Виктор Ляшко "Утвердил постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина. Напоминаю, 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики".

Главный санврач добавил, что соблюдение этих рекомендаций является важным противоэпидемическим мероприятием.

Общие рекомендации для всех сфер услуг и видов бизнеса:

Каждому сотруднику нужно измерять температуру, и если она будет превышать 37,2 – не допускать его к работе;

Каждую торговую точку при входе необходимо оснастить средствами гигиены

Обеспечить соблюдение масочного режима среди работников и клиентов;

Следует придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра;

Во время работы работники должны надевать одноразовые перчатки

После приема или посещения клиентов необходимо регулярно дезинфицировать помещения.

Рекомендации для сфер услуг в условиях карантина:

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Рекомендации при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты. В эти учреждения можно прийти только по записи. Между клиентами должна быть социальная дистанция и временной интервал. Дезинфекцию необходимо проводить после каждого клиента;



В эти учреждения можно прийти только по записи. Между клиентами должна быть социальная дистанция и временной интервал. Дезинфекцию необходимо проводить после каждого клиента; Рекомендации для предприятий общественного питания – по возможности необходимо заменить кресла на те, которые подвергаются дезинфекции. Меню должно быть расположено у входа или места принятия заказа – выдавать его в руки запрещено. За одним столиком могут сидеть только два человека;



– по возможности необходимо заменить кресла на те, которые подвергаются дезинфекции. Меню должно быть расположено у входа или места принятия заказа – выдавать его в руки запрещено. За одним столиком могут сидеть только два человека; Рекомендации при торговле продовольственными и непродовольственными товарами – действуют те же правила, что и сейчас – не более 1 человека на 10 кв. метров. Кроме антисептиков на входе, стоит разместить информационные материалы о том, как противодействовать коронавирусной болезни;



– действуют те же правила, что и сейчас – не более 1 человека на 10 кв. метров. Кроме антисептиков на входе, стоит разместить информационные материалы о том, как противодействовать коронавирусной болезни; Рекомендации при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях. В помещении может быть не более 1 человека на 10 кв. метров. Сотрудникам нужно мыть руки каждые три часа и избегать людей с симптомами ОРВИ. Клиентам нельзя выдавать рекламные брошюры или журналы;



В помещении может быть не более 1 человека на 10 кв. метров. Сотрудникам нужно мыть руки каждые три часа и избегать людей с симптомами ОРВИ. Клиентам нельзя выдавать рекламные брошюры или журналы; При оказании стоматологической помощи. Кроме запрета печатных изделий и обязательной дезинфекции всех инструментов после каждого клиента, после каждого пациента помещения следует проветривать в течение 15 минут. За день до приема стоматолог должен уточнить у пациента его состояние здоровья, нет ли у человека симптомов ОРВИ;



Кроме запрета печатных изделий и обязательной дезинфекции всех инструментов после каждого клиента, после каждого пациента помещения следует проветривать в течение 15 минут. За день до приема стоматолог должен уточнить у пациента его состояние здоровья, нет ли у человека симптомов ОРВИ; В учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты – кроме необходимости средств защиты и дезинфекции, необходимо ввести поочередное посещение столовой. В случае появления симптомов ОРВИ у кого-то из пациентов или персонала, человека нужно изолировать в специально оснащенную палату.

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