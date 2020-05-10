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Минздрав: Как будут работать парикмахерские, рестораны, магазины, сферы услуг с 11 мая

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Как будут работать сферы услуг во время карантина: рекомендации Минздрава - 24 Канал
Как будут работать сферы услуг во время карантина: рекомендации Минздрава / 24 канал

От 11 мая Украина ослабляет карантин, в результате чего некоторые сферы услуг вновь станут доступными. Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации предоставления этих услуг.

На своей странице в фейсбуке Виктор Ляшко опубликовал рекомендации для работников различных сфер услуг в условиях карантина.

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Ляшко отметил, что найти нужный баланс между сохранением здоровья и жизни людей и постепенным запуском экономики крайне важно.

Виктор Ляшко
"Утвердил постановлениями Главного государственного санитарного врача Украины временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина. Напоминаю, 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики".

Главный санврач добавил, что соблюдение этих рекомендаций является важным противоэпидемическим мероприятием.

Общие рекомендации для всех сфер услуг и видов бизнеса:

  • Каждому сотруднику нужно измерять температуру, и если она будет превышать 37,2 – не допускать его к работе;
  • Каждую торговую точку при входе необходимо оснастить средствами гигиены
  • Обеспечить соблюдение масочного режима среди работников и клиентов;
  • Следует придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра;
  • Во время работы работники должны надевать одноразовые перчатки
  • После приема или посещения клиентов необходимо регулярно дезинфицировать помещения.

Рекомендации для сфер услуг в условиях карантина:

* Для более детального осмотра рекомендаций от Минздрава нажмите на выделенный текст

  • Рекомендации при оказании услуг в условиях карантина в парикмахерских и салонах красоты. В эти учреждения можно прийти только по записи. Между клиентами должна быть социальная дистанция и временной интервал. Дезинфекцию необходимо проводить после каждого клиента;
     
  • Рекомендации для предприятий общественного питания – по возможности необходимо заменить кресла на те, которые подвергаются дезинфекции. Меню должно быть расположено у входа или места принятия заказа – выдавать его в руки запрещено. За одним столиком могут сидеть только два человека;
     
  • Рекомендации при торговле продовольственными и непродовольственными товарами – действуют те же правила, что и сейчас – не более 1 человека на 10 кв. метров. Кроме антисептиков на входе, стоит разместить информационные материалы о том, как противодействовать коронавирусной болезни;
     
  • Рекомендации при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях. В помещении может быть не более 1 человека на 10 кв. метров. Сотрудникам нужно мыть руки каждые три часа и избегать людей с симптомами ОРВИ. Клиентам нельзя выдавать рекламные брошюры или журналы;
     
  • При оказании стоматологической помощи. Кроме запрета печатных изделий и обязательной дезинфекции всех инструментов после каждого клиента, после каждого пациента помещения следует проветривать в течение 15 минут. За день до приема стоматолог должен уточнить у пациента его состояние здоровья, нет ли у человека симптомов ОРВИ;
     
  • В учреждениях стационарной психиатрической помощи, медико-социального и социальной защиты – кроме необходимости средств защиты и дезинфекции, необходимо ввести поочередное посещение столовой. В случае появления симптомов ОРВИ у кого-то из пациентов или персонала, человека нужно изолировать в специально оснащенную палату.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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