Минздрав готовится ко второй волне эпидемии коронавируса
После ослабления ограничений возможна вторая волна коронавируса. Поэтому в Министерстве здравоохранения начали активную подготовку.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов. Он заверил, что мероприятия по подготовке активно сосредоточены в Черновицкой области, так как там активнее всего болезнь поражает украинцев.
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По словам Ляшко, сегодня в Украине есть 26 тысяч пустых коек для приема больных коронавирусом, из которых заняты только 3 тысячи коек.
"Сейчас подготовлено новое заведение уже в Черновцах на 72 кровати, которое будет принимать больных. Поэтому когда мы говорим об ослаблении карантина, мы не говорим о том, что мы уже избавились от вспышки и эпидемии", – объяснил Ляшко.
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