Минздрав пересмотрит тарифы на медицинские услуги
Министр здравоохранения Максим Степанов решил пересмотреть тарифы на медицинские услуги и ввести коэффициент на их качество.
Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, какие направления для медицинской реформы будут приоритетными.
К теме В Минздраве заявили о повышении зарплаты медикам и новых тарифах финансирования отрасли
Степанов определился с приоритетными направлениями медицинской реформы. Самые высокие тарифы на медицинские услуги будут иметь:
- Экстренная медицинская помощь;
- Медицина катастроф;
- Инфаркты и инсульты, ведь 62% летальных случаев в Украине вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По словам Степанова, от этой реформы выиграют как и медики, так и пациенты.
От чего умирают украинцы / инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.