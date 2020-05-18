Минздрав пересмотрит тарифы на медицинские услуги

Министр здравоохранения Максим Степанов решил пересмотреть тарифы на медицинские услуги и ввести коэффициент на их качество.

Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, какие направления для медицинской реформы будут приоритетными.

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Степанов определился с приоритетными направлениями медицинской реформы. Самые высокие тарифы на медицинские услуги будут иметь:

Экстренная медицинская помощь;

Медицина катастроф;

Инфаркты и инсульты, ведь 62% летальных случаев в Украине вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам Степанова, от этой реформы выиграют как и медики, так и пациенты.



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