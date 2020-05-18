24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Минздрав пересмотрит тарифы на медицинские услуги

- Читати новину українською
Новые тарифы медицинской реформы
Новые тарифы медицинской реформы / 24 канал

Министр здравоохранения Максим Степанов решил пересмотреть тарифы на медицинские услуги и ввести коэффициент на их качество.

Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, какие направления для медицинской реформы будут приоритетными.

К теме В Минздраве заявили о повышении зарплаты медикам и новых тарифах финансирования отрасли

Степанов определился с приоритетными направлениями медицинской реформы. Самые высокие тарифы на медицинские услуги будут иметь:

  • Экстренная медицинская помощь;
  • Медицина катастроф;
  • Инфаркты и инсульты, ведь 62% летальных случаев в Украине вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам Степанова, от этой реформы выиграют как и медики, так и пациенты.

Від чого помирають українці
От чего умирают украинцы / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Медицина Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Больница Деньги Медицинская реформа
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк