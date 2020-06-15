Минздрав планирует изменить финансирование медучреждений уже с 1 июля
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав пересматривает тарифы для медицинских учреждений. Вероятно, что новые тарифы вступят в силу уже с 1 июля.
Во время брифинга Степанов заявил, что с 1 июля медучреждения могут начать функционировать по новым тарифам, сообщает 24 канал.
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По словам министра, новые тарифы позволят медицинским учреждениям находиться на том уровне, на котором они есть, и помогут избежать закрытия или сокращений.
Уже на согласовании есть соответствующие нормативные документы по внесению изменений, чтобы, как я и говорил, у нас не было допущено финансирование меньше, чем в прошлом году. Эти изменения, думаю, вступят в силу с 1 июля и, соответственно, медицинские учреждения получат соответствующий финансовый ресурс,
– заявил он.
По словам Степанова, министерство принимает такие меры до конца 2020 года.
Также министр рассказал, что Минздрав разрабатывает план, как система здравоохранения будет функционировать в 2021 году.
Напомним, что ранее Степанов сообщал, какие направления медицинской реформы будут в приоритете:
- экстренная медицинская помощь;
- медицина катастроф;
- инфаркты и инсульты, ведь 62% летальных случаев в Украине вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.