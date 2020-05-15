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Минздрав подписал соглашение на 135 миллионов долларов от Всемирного банка: куда пойдут средства

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Часть средств от Всемирного банка потратят на противодействие COVID-19
Часть средств от Всемирного банка потратят на противодействие COVID-19 / УНН

Всемирный банк выделил Минздраву 135 миллионов долларов дополнительного финансирования проекта по улучшению сферы здравоохранения. Часть средств потратят на противодействие распространению коронавирусной болезни в Украине.

О подписании соглашения сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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35 млн долларов направят на меры усиления защиты населения и противодействие распространению коронавируса.

Другая часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной медицинской помощи и на улучшение возможностей больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на ряд других мероприятий в рамках внедрения реформы системы здравоохранения.

На что распределят полученные средства от Всемирного банка:

  • 50 миллионов долларов получит бюджет Украины по результатам внедрения реформы системы здравоохранения;
  • 45 миллионов долларов – на закупку медицинского оборудования отделений неотложной медицинской помощи, а также на усиление способности больниц оказывать помощь при инсультах;
  • 35 миллионов долларов направят на усиление защиты населения от коронавируса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лечение Деньги Финансы Всемирный банк Здоровье Медицина
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