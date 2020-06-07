Войну с COVID-19 мы еще не выиграли, – Минздрав предупреждает об опасности новой волны эпидемии
Ухудшение статистики инфицирования коронавирусом указывает на опасность второй волны эпидемии COVID-19 в Украине. Именно поэтому украинцам стоит не путать ослабление карантинных ограничений с их полной отменой.
Об этом во время традиционного брифинга Минздрава рассказал глава ведомства Максим Степанов, передает 24 канал.
Обратите внимание Тысячи людей с коронавирусом считают себя здоровыми из-за ложных результатов тестирований, – СМИ
Важно не путать смягчение с полной отменой карантинных мер, потому что эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Статистика последних дней – количество заболеваний более 500 человек в сутки,
– уточнил министр.
По словам Степанова, эпидемия возвращает свою мощь и в других странах. Негативную динамику фиксируют, в частности, в Германии, где уровень передачи вируса в последние дни превысил критические значения. Тем временем в Китае заявляют о возможности новой вспышки, а о начале второй волны эпидемии заявили в Южной Корее.
"Настойчиво прошу: не пренебрегайте правилами, рекомендованными Минздравом, пользуйтесь масками и антисептиками, придерживайтесь социальной дистанции.Берегите себя и своих близких", – призвал министр.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине: кратко:
- По состоянию на 7 июня в Украине подтвердили 26 999 случаев COVID-19. За минувшие сутки их прибавилось на 485.
- Заметим, что до этого три дня подряд в Украине фиксировали высокий дневной прирост коронавирусной инфекции среди граждан. Ежедневно обнаруживали более 550 новых больных.
- Рекордная для Украины цифра в 588 инфицированных за сутки была зафиксирована 4 июня.
- По состоянию на 7 июня статистика летальности выросла до 788.
- За все время пандемии в Украине выздоровели 12 054 человека.
- Сейчас больше всего больных регистрируют на Львовщине, Буковине и в Киеве.